NRW: Nach tödlicher Gas-Explosion – jetzt kommt raus, dass verdächtige Schülerin (18) ...

Bei der tödlicher Gas-Explosion in Lienen, NRW, wurde ein Feuerwehrmann getötet.

Lienen. Nach der tödlichen Gas-Explosion in Lienen, NRW, gehen die Ermittlungen weiter. Die Explosion des Mehrfamilienhauses ist bereits ein halbes Jahr her. Am 8. Februar starb bei dem Unglück ein 19-Jähriger Feuermann. Er wurde von herabstürzenden Trümmerteilen getötet.

Kurze Zeit später gab es einen schrecklichen Verdacht: Hatte eine damals noch 17-Jährige Hausbewohnerin etwas mit der Explosion in NRW zu tun? Jetzt ist die Staatsanwaltschaft offenbar zu einem eindeutigen Schluss gekommen.

NRW: Nach tödlicher Gas-Explosion in Lienen

Im Mai wurde gegen die junge Frau ein Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen Mordes. Ermittler des Landeskriminalamtes hatten am Ventil der Gasflasche, die der Auslöser der Explosion gewesen sein soll, DNA-Spuren der noch 17-Jährigen gefunden.

Die Jugendliche bestritt die Vorwürfe jedoch vehement. Zum Zeitpunkt der Explosion waren sie und ihre Familie nicht im Haus anwesend. Doch nun hat das Landgericht Münster den Haftbefehl gehen die inzwischen 18-Jährige Frau aufgehoben.

NRW: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

Die Begründung dazu gibt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt: Das Landgericht habe keinen dringenden Tatverdacht gegen die Beschuldigte gesehen, heißt es.

Die Ermittlungen gehen laut des Oberstaatsanwalts jedoch weiter. In den Augen der Staatsanwaltschaft sei die junge Frau auch weiter tatverdächtig.

Die Bewohner des Hauses hatten damals Gasgeruch im Haus festgestellt und sich in Sicherheit gebracht sowie die Feuerwehr alarmiert. Der 19-Jährige Feuerwehrmann wurde bei der Explosion verschüttet und wurde nach einer komplizierten Bergung schließlich tot in den Haustrümmern gefunden. (mia)