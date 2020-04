Ibbenbüren/NRW: Ein Mann hatte eine Explosion in einem Wohnhaus herbeigeführt. (Symbolbild)

NRW: Nach Explosion an Neujahr – jetzt wird ER verhaftet

Ibbenbüren. Ein Mann (50) hatte am Neujahrstag eine Gasexplosion in einem Wohnhaus in Ibbenbüren (NRW) anscheinend mit Absicht herbeigeführt.

Damit hat er nicht nur sich selbst schwer, sondern eine weitere Person leicht verletzt und viele Menschenleben in extreme Gefahr gebracht. Am Donnerstag wurde der mutmaßliche Täter dem Haftrichter in Münster (NRW) vorgeführt.

Ibbenbüren/NRW: 50-Jähriger muss sich unter anderem für versuchten Mord verantworten

Dem 50-Jährigen wird versuchter Mord, schwere Brandstiftung und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann sich mit der Gasexplosion das Leben nehmen wollte. Er hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen.

Er wurde bei der Explosion so schwer verletzt, dass er bis zum 8. April in einer Spezialklinik behandelt werden musste. Der Gesundheitszustand des Mannes sei nun stabil, er soll in einem Justizvollzugskrankenhaus inhaftiert und dort ärztlich versorgt werden.

Hausbewohnerin kommt mit leichten Verletzungen davon

Der Mann habe billigend in Kauf genommen, mit der Explosion weitere Hausbewohner zu verletzen oder zu töten. Eine Hausbesucherin erlitt durch die Detonation zum Glück nur leichte Verletzungen. „Nur durch Zufall kamen keine Personen ums Leben“, sagt Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux.

„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte ein Richter bereits im Vorfeld Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, besonders schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung erlassen“, erklärt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Haus nicht mehr bewohnbar

Durch die Detonation wurde das Wohnhaus stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 400.000 Euro. (vh)