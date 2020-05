NRW: Nach Autobahn-Unfall bricht Fahrer auf Standstreifen zusammen und ist sofort tot – Polizei vor Rätsel

NRW: Am Donnerstagmorgen brach ein Mann nach einem Unfall unerwartet zusammen und starb. (Symbolbild)

NRW. Tragisches Schicksal auf der A565 in NRW!

Ein Fahrer ist am Donnerstag auf dem Standstreifen der Autobahn zusammengebrochen und war sofort. Für die Polizei begann daraufhin ein Rätsel.

NRW: Mann bricht nach Unfall zusammen und stirbt

Ein 21-Jähriger war gegen 10 Uhr mit seinem Kleinlaster auf der A565 im Autobahnkreuz Meckenheim in Richtung Bonn (NRW) unterwegs, als es auf der langgezogenen Auffahrt offenbar zu einem Zusammenstoß mit dem Kleintransporter eines 52-Jährigen aus Thüringen kam.

Beide Fahrer hielten daraufhin am Seitenstreifen an, um den entstandenen Schaden zu klären. Als sich der 52-Jährige dann auf den Weg zu einer Notrufsäule machte, passierte das Unglück: Er brach ohne Fremdeinwirkung plötzlich zusammen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie der Behandlung durch Rettungskräften und einem Notarzt konnte der Mann nicht am Leben gehalten werden. Die Vermutung des behandelnden Notarztes vor Ort deutete auf einen möglichen internistischen Notfall als Todesursache hin.

Polizei steht vor Rätsel

Für die Polizei begann damit ein Rätsel. Kriminalpolizisten befragten anwesende Zeugen zu dem Unfallhergang, währenddessen nahmen Polizisten den Unfall auf. Sie stellten einen leichten Sachschaden an beiden Fahrzeugen fest. Der Kleintransporter des verstorbenen 52-Jährigen wurde schließlich abgeschleppt. (nk)