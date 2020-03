NRW: Mutter wütend – weil ihr das im Supermarkt verboten wird

Witten. Die Schulen und Kitas in NRW sind seit gut zwei Wochen dicht. Eltern bleiben deswegen, wenn möglich, im Home-Office oder werden von der Arbeit zur Betreuung der Kinder freigestellt.

Für manche bedeutet das einen 24-stündigen Dauereinsatz für das eigene Kind: Sie kommen mit zum Spazieren, zum Einkaufen, zum Besuch der Familie. Gleichzeitig gilt in NRW seit Montag eine umfassende Kontaktsperre. Soziale Interaktionen sollen auf ein Minimum beschränkt werden.

Dass sich die Kontaktsperre nicht immer gut mit der Rund-um-die-Uhr-Betreuung verträgt, zeigt eine irre Geschichte aus einem Supermarkt in NRW. Darüber hatte die „WAZ“ berichtet.

NRW: Supermarkt verbietet Eintritt mit Kindern

Demnach erheben zwei Mütter schwere Anschuldigungen gegen einen Supermarkt in Witten. Die beiden Frauen berichteten, dass ihnen in dem Supermarkt der Zutritt mit Kindern verboten worden sei. Laut ihrer Aussage dürften demnach keine Kinder unter 15 Jahren mehr das Geschäft betreten.

Die krasse Einschränkung, die der Besitzer des Ladens der „WAZ“ gegenüber weder bestätigen noch kommentieren wollte, ist mitunter eine sehr strikte Auslegung der Kontaktsperre.

Supermärkte treffen Vorkehrungen

Viele Supermärkte haben in Folge der neuen Verordnung die maximale Anzahl der Kunden im Laden beschränkt. Nicht selten kontrollieren Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten die Einhaltung. Zusätzlich gibt es Abstandsmarker an den Kassen, Hinweise auf bevorzugte Kartenzahlung und Schutzvorrichtungen für die Kassierer.

Das Eltern mit Kindern der Zutritt komplett verwehrt wurde, scheint jedoch ein Novum. Dabei ist die schroffe Abweisung an der Eingangstür nur ein Teil dessen, was die beiden Frauen in Witten erleben mussten. Was ihnen noch wiederfahren ist, kannst du bei der „WAZ“ lesen. (dav)