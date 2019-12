NRW: Mutter will einparken – und überfährt dabei ihre eigene Tochter – Lebensgefahr!

Wuppertal. Was für ein furchtbarer Unfall! In der Nacht zu Sonntag kam es in Wuppertal (NRW) zu einem schrecklichen Unglück.

Beim Einparken ließ sich eine 47-jährige Frau von ihrer Tochter einweisen. Doch anstatt den Wagen in die Parklücke zu steuern, überfuhr die Mutter ihr 15-jähriges Kind.

NRW: Mutter will einparken - Tochter (15) lebensgefährlich verletzt

Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar. Fest steht allerdings: Das Mädchen verletzte sich schwer. Die Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Montagmorgen (Stand: 10.41 Uhr) schwebt die 15-Jährige noch in Lebensgefahr.

In Wuppertal (NRW) hat eine Mutter ihre eigene Tochter überfahren. Es besteht Lebensgefahr. Foto: Boris Roessler / dpa

Ihre Mutter wurde von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte sie allerdings wieder entlassen werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zu dem Unglück sind trotzdem noch nicht abgeschlossen. Derzeit geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0202/2840 in Verbindung zu setzen. (nr)