NRW: Mutter lässt Kinder (3 und 9) nachts für ein Date allein zu Haus – dann macht sie es noch schlimmer

Köln/Bielefeld. Was hat sie sich in dieser Nacht nur gedacht?

Eine Mutter aus NRW hat in der Nacht zum Freitag die Polizei in Atem gehalten – mit gleich mehreren Aktionen.

Gegen kurz nach 1 Uhr fing für die Polizei die turbulente Nacht an: Die 42-Jährige meldete sich beim Notruf in Bielefeld und gab an, für ein Date von Köln nach Bielefeld quer durch NRW gefahren zu sein und ihre Kinder (3 und 9) unbeaufsichtigt in der Wohnung in Köln-Buchforst (NRW) zurückgelassen zu haben.

Nun habe sie aber gemerkt, dass das ein Fehler war. Sie wolle wieder zurückfahren. Eine Streife der Polizei machte sich auf den Weg zu der Wohnung in Köln. Es öffnete niemand.

NRW: Mutter lässt Kinder für ein Date im Stich

Die Polizisten verständigten den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) der Stadt Köln und warteten vor Ort auf die Mutter, die inzwischen telefonisch nicht mehr zu erreichen war.

Erst um kurz nach 3.30 Uhr ging sie wieder an ihr Handy. Sie erzählte den Beamten, sie habe nur „kurz ein Nickerchen" gemacht, weil sie müde gewesen sei - jetzt wäre sie aber auf dem Heimweg.

40 Minuten später wählte die Kölnerin erneut den Notruf: Diesmal gab sie an, sie habe einen Unfall auf der A1 einen Unfall gehabt. Tatsächlich fanden Polizisten zwischen der Leverkusener Brücke und der Anschlussstelle Niehl ihren verlassenen Wagen, der quer auf der Fahrbahn stand.

42-Jährige baut Unfall auf A1

Zeugenberichten nach war war die Mutter erst gegen eine Betonwand gestoßen und dann ins Schleudern geraten. In der Folge sei die 42-Jährige aus dem zerstörten Auto ausgestiegen und dann bei jemandem im Auto weitergefahren.

Die Polizei verschaffte sich inzwischen Zutritt zu der Wohnung in Köln und fand die Kinder schlafend vor. Beide waren wohlauf.

Erst um 5.45 Uhr kam die Mutter nach Hause. Ein durchgeführter Drogen- und Alkoholtest bei der Mutter war negativ. Sie muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Außerdem kümmert sich nun das Jugendamt um den Fall.. (jg)