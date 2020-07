NRW: Mutter lässt ihr Kind (2) qualvoll verdursten – jetzt könnte sie sich erstmals zum Tod äußern

Erschütternder Fall am Landgericht Mönchengladbach (NRW)! Eine Mutter aus Grevenbroich (NRW) ließ ihr zweijähriges Kind sterben, weil sie es fast zwei Tage nicht mit Flüssigkeit versorgte. Am Mittwoch könnte sich die Angeklagte erstmals zu ihrer Tat äußern.

NRW: Mutter lässt Sohn verdursten

Der tragische Fall ereignete sich im April 2019 in Grevenbroich (NRW). Die 29-jährige Frau hatte ihren zweijährigen Sohn in sein Kinderbett gelegt, soll anschließend einen Heizlüfter davor und auf das Kind gerichtet haben.

Erst am übernächsten Tag schaute die Mutter wieder nach ihrem Kind, es wurde fast zwei Tage lang nicht versorgt – die alarmierten Rettungskräfte konnten schließlich nur noch den Tod des kleinen Jungen feststellen.

NRW: Mutter wegen Totschlags angeklagt

Laut der Obduktionsergebnisse durch die Gerichtsmedizin starb der Zweijährige einen qualvollen Tod aufgrund von Flüssigkeitsmangel in Verbindung mit erheblicher Hitzeeinwirkung.

Seit Mitte Juni steht die 29-Jährige jetzt wegen Totschlags durch Unterlassen vor Gericht. Ihr Verteidiger hatte zum Prozessauftakt erklärt, dass sich seine Mandantin im Prozessverlauf äußern möchte.

Die Angeklagte lebte zum Zeitpunkt der Tragödie mit ihrem Ehemann, dem Vater des verstorbenen Jungen, in der gemeinsamen Wohnung, hat außerdem eine ältere Tochter. Was sie zu der grausamen Tat bewegte, ist bisher unklar – doch genau dazu könnte sie sich am Mittwoch im Landgericht in Mönchengladbach (NRW) äußern. (mit dpa)