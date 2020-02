Ein Siebenjähriger wird in der Schule von seinen Mitschülern rassistisch beleidigt. (Symbolbild)

NRW: Mutter klagt an – „Mein Sohn wird in der Schule ...“

„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ - dieses schwarz-weiße Aushängeschild, mit denen viele Schulen in NRW ausgezeichnet werden, ist leider keine Selbstverständlichkeit, wie ein Fall aus Düren in NRW jetzt beweist. Die Mutter (32) eines Erstklässlers ist entsetzt, als sie von den rassistischen Beleidigungen ihrem Sohn (7) gegenüber hört.

NRW: Mutter eines Schülers klagt über Rassismus an Grundschule

„Mein Sohn wird in der Schule ‚Neger‘ genannt“, klagt sie in der Bild-Zeitung an. Weiter soll der Junge gemobbt und auch geschlagen werden. Ihr Kind soll sogar eine Betreuerin auf die Beschimpfungen hingewiesen haben. Diese habe den Ernst der Lage nicht verstanden. Warum er sich denn aufrege, soll sie demnach gefragt haben. „Du bist doch auch einer!“

Mit den Vorwürfen konfrontiert, könne die Evangelische Gemeinde, die Träger der betroffenen Martin-Luther-Schule in Düren ist, die Aussage der Betreuerin nicht bestätigen. Allerdings seien die Vorwürfe bekannt und würden ernst genommen. Ein Gespräch mit der Mutter sei anberaumt.

Die Schule äußert sich nicht zu den Vorwürfen

Auf Nachfrage der Bild wollte sich die Schule nicht äußern. Die Mutter des Siebenjährigen wünscht sich nichts sehnlicher, als dass das Thema Rassismus in den Schulen nicht unter den Teppich gekehrt werde. Pädagogen sowie Mitschüler sollten für das Thema sensibilisiert werden, meint die Mutter. (js)