Frau aus NRW besucht Museum – kurz darauf ist sie tot

Es sind die kleinen Dinge, die sterbenskranke Menschen in der Endphase ihres Lebens glücklich machen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Frau B. wollte unbedingt noch ein letztes Mal ins Bilderbuchmuseum nach Troisdorf (NRW). Kurz nach ihrem Musems-Besuch verstarb sie.

Die Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sollen schwerkranken Menschen noch einen letzten Herzenswunsch erfüllen – sei es ein Stadion-Besuch, noch einmal ans Meer fahren oder, wie im Fall von Frau B., ein Besuch im Museum. Auf seinem Instagram-Account berichtete der ASB Rhein-Erft/Düren von dem emotionalen Ausflug ins Bilderbuchbesuch in NRW.

Janosch-Ausstellung ist das Highlight im NRW-Museum

„Frau B. hatte schon lange den Wunsch, das Bilderbuchmuseum in Troisdorf zu besuchen – ein ganz besonderer Ort in einer alten Burg. Dank einer Sondergenehmigung durften wir sogar direkt auf den Burghof fahren, was den Tag für sie noch schöner machte“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Anfangs sei Frau B. noch etwas zurückhaltend und ängstlich gewesen – doch das änderte sich im Laufe des Tages. „Im Museum wartete ein Highlight: die aktuelle Janosch-Ausstellung. Frau B. war ein großer Janosch-Fan – sie hat früher Kindern das Lesen mit Janosch-Büchern beigebracht. Die Ausstellung zauberte ihr ein Leuchten ins Gesicht“, schreibt der ASB Rhein-Erft/Düren weiterhin. Zum Abschluss des Tages gab es in der Troisdorfer Innenstadt eine Pizza. Mit einem Lächeln sagte Frau B.: „So viel habe ich lange nicht gegessen.“

Frau stirbt kurz nach dem Museums-Besuch

„Wenige Tage nach dieser Fahrt starb Frau B. Wir sind dankbar, dass wir ihr diesen besonderen Herzenswunsch noch erfüllen durften.“