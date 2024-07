NRW: Lokal gibt Gästen Flasche Wein aus – unter einer Bedingung

Im Restaurant Platz nehmen und direkt mal eine Flasche Wein aufs Haus bekommen? Das klingt für viele Besucher äußerst attraktiv. Das dachte sich wohl auch ein Gastronom aus Münster in NRW. Einen kleine Haken hat die ganze Sache dann doch – die Gäste müssen auf eine klitzekleine Sache verzichten.

NRW: Restaurantbesitzer schenkt gratis Wein aus

Wer im Restaurant „Della Mamma“ in Münster zu Gast ist, der darf sich zu Beginn seines Aufenthalts auf eine Überraschung freuen. Besitzer Vittorio Turco macht den Besuchern nämlich ein Angebot, was sie nur schwer ablehnen können.

In dem Lokal in NRW gibt es nämlich die Aktion namens „Wein gegen Handy.“ Wie der Name schon sagt, werden die Gäste zu Beginn ihres Besuchs aufgefordert, ihre Mobiltelefone abzugeben – auf freiwilliger Basis, versteht sich. Wenn sie dazu bereit sind, bekommen sie zur „Belohnung“ eine Flasche Wein oder alternativ auch eine Flasche Mineralwasser. Am Ende gibt es die Smartphones dann natürlich wieder. Doch wie kommt das bei potenziellen Kunden an?

NRW: Restaurantbesucher mit gemischten Gefühlen

Auf Facebook sind die Reaktionen auf die „Wein gegen Handy“-Aktion im Münsteraner Restaurant gemischt. Auf der einen Seite feiern zahlreiche Nutzer das Konzept und würden selber auch mitmachen. Andererseits geben manche zu bedenken, dass es eigentlich normal sein sollte, sich im Restaurant auf die Begleitung zu konzentrieren, statt ständig auf das Handy zu schauen.

„Eine tolle Idee. Obwohl ich keinen verstehe, der essen geht und aufs Handy guckt. Sobald ich im Restaurant bin: Handy lautlos in die Tasche!“, schreibt ein Nutzer beispielsweise. Ein weiterer merkt an: „Würde erst gar kein Handy auspacken und bräuchte dafür auch keine „Belohnung“! Zwar eine sehr nette Geste des Wirtes – für die Gäste allerdings ein absolutes Armutszeugnis!“