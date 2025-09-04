Mann macht Termin in NRW-Massagesalon – zwei Stunden später vergewaltigt er sein Opfer

Abscheuliches Verbrechen am 21. August in NRW. Wie die Polizei Münster am Donnerstag (4. September) mitteilte, ist eine Frau (56) in einem Massagesalon im Münsteraner Stadtteil Mauritz vergewaltigt worden.

Weil alle bisherigen Ermittlungsansätze ins Leere gelaufen sind, hat die Staatsanwaltschaft nun der Veröffentlichung eines Phantombilds zugestimmt. Die Polizei Münster bittet die Öffentlichkeit in NRW jetzt um Hinweise.

Frau in NRW-Massagesalon vergewaltigt

Es schien alles ganz normal, als ein Mann am 21. August den Massagesalon in NRW betrat. Den Aussagen der 56-Jährigen habe sich der Mann als Kunde ausgegeben und sich nach dem Angebot erkundigt. Man einigte sich auf einen Massagetermin am selben Tag um 12 Uhr.

Als der Unbekannte wenig später zurückkehrte, war er bewaffnet und bedrohte sein Opfer mit gleich zwei Messern. Der Gesuchte fiel über die 56-Jährige her und vergewaltigte sie. Nach seiner Tat verschwand der Mann und ist seitdem auf der Flucht.

Polizei Münster sucht diesen Mann

Das Opfer konnte ihren Peiniger folgendermaßen beschreiben:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,65 Meter groß

langer, schwarzer Bart

Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose und hohe, schwarze Armee-Schuhe. Außerdem hatte er einen dunkelblauen Hut, eine Sonnenbrille und hatte die Messer an der Hüfte. Auf Grundlage der Beschreibungen hat die Polizei Münster dieses Phantombild veröffentlicht:

Erkennst du diesen Mann? Foto: LKA NRW/Polizei Münster

Du erkennst den Mann auf dem Bild und weißt, wo er sich aufhalten könnte? Dann melde dich bitte unter der Nummer 0251/275-0 und auf jeder Polizeiwache. „Von der Erstellung anonymer Anzeigen über die Internetwache NRW bitten die Ermittler abzusehen“, erklärt die Polizei Münster.

Zudem warnen die Behörden: „Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an! In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.“