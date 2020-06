NRW: Streifenwagen fährt über Rot – dann passiert das Unglück! Vorfall wirft Fragen auf

Münster. Bei einem schweren Unfall in NRW haben sich am Freitagabend vier Personen teilweise schwer verletzt. In den Unfall war ein Streifenwagen der Polizei Münster verwickelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Einsatzfahrzeug mit Blaulicht gegen 21.32 Uhr auf dem Friesenring in Münster (NRW) unterwegs und fuhr bei Rotlicht über die Kreuzung mit der Grevener Straße. Dann krachte es.

NRW: Auto rast in Streifenwagen – zwei Schwerverletzte

Ein Toyota-fahrer (57) aus Bad Doberan konnte nicht mehr schnell genug bremsen und rauschte mit seinem Auto frontal in den Streifenwagen. Dabei erlitten der 57-Jährige und seine Beifahrerin (56) schwere Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Beamten im Streifenwagen verletzten sich hingegen nur leicht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Kreuzung bis etwa 22.45 Uhr gesperrt werden.

Vorfall wirft Fragen auf

Unklar ist jetzt, wer Schuld an dem Unfall trägt. Denn die Streifenwagen-Besatzung hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei Münster das Martinshorn nicht eingeschaltet.

Zwar regelt die Straßenverkehrsordnung, dass Autofahrer Einsatzfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr im Notfall Vorfahrt gewähren müssen. Das Wegerecht tritt allerdings nur unter zwei Bedingungen in Kraft: „Das Vorrecht der freien Fahrt nach Paragraph 38 Abs. 1 StVO wird nur durch den Einsatz von blauem Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn geschaffen“, sagte Jost Henning Kärger, stellvertretender Leiter Verkehrsrecht des ADAC, der „Frankfurter Rundschau“ in einem anderen Fall.

In dem Gesetzestext heißt es konkret: „Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur verwendet werden, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.“

Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern an. An dem Streifenwagen ein Totalschaden. Der Sachschaden am Toyota wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (ak)