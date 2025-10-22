NRW-Bürger machen es im Herbst immer wieder – Uniklinik Essen warnt vor Lebensgefahr

Mit dem Herbst beginnt in NRW für Pilzfans die Hochsaison – doch dieses Jahr ist Vorsicht besonders wichtig. Pilze wie Champignons, Austernpilze oder Pfifferlinge sind lecker und können ohne Bedenken verzehrt werden, doch einige Pilze sind auch sehr giftig.

Der Grüne Knollenblätterpilz könnte zur ernsthaften Gefahr werden. In Münster wurden gleich mehrere Spielplätze gesperrt, denn ein Kind hatte einen hochgiftigen Pilz probiert. So ein Vorfall alarmiert Behörden und Experten gleichermaßen.

Grüne Knollenblätterpilze in NRW weit verbreitet

Der Grüne Knollenblätterpilz gilt als absoluter Giftkandidat unter den Pilzen in Deutschland. Große Warnung: Schon kleine Mengen können tödlich sein! Die Uniklinik Essen meldet aktuell sogar mehrere lebensbedrohliche Vergiftungen. Die giftige Wirkung zeigt sich oft erst Stunden nach dem Verzehr mit Übelkeit, Bauchschmerzen und Durchfall. Das kann fatal enden – Erste Hilfe wie Aktivkohle oder Silibinin ist dann entscheidend.

++ Neue Betrugsmasche! Bürger in NRW sollten ihre Post nun ganz genau checken ++

In Münster wird reagiert: Spielplätze im Stadtteil Handorf werden intensiv gesäubert. Pilze sammeln die Stadtmitarbeiter ein, Sandflächen werden gründlich gefräst. Zum Schutz der Kinder stehen sogar Bauzäune um die betroffenen Bereiche. Eine umfassende Prävention ist aber kaum möglich. Pilzforscher Gerhard Schuster warnt: „Der Pilz ist durch Sporen überall, selbst Sandtausch schützt nicht sicher.“

In NRW: Vorsicht beim Pilzesammeln

Pilzsammler sollten jetzt besonders wachsam sein: Der Grüne Knollenblätterpilz kann besonders in der feuchten Herbstzeit leicht mit harmlosen Champignons verwechselt werden. Gerhard Schuster und andere Experten weisen darauf hin, dass der beste Schutz Wissen und Respekt vor unbekannten Pilzen sind. Wer sich unsicher ist, sollte Pilze besser gar nicht erst probieren.

Noch mehr News:

Am Ende bleibt die Warnung klar und deutlich: Pilze in NRW kannst du genießen – aber greif wirklich nur zu solchen, die du zweifelsfrei erkennst! Kinder sollten auf Spielplätzen besonders im Blick sein, solange der Giftpilz in der Umgebung seine Sporen verbreitet.