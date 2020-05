NRW: 33-Jähriger stirbt nach brutaler Messer-Attacke – der Grund für den Streit ist nicht zu fassen

Münster. Schreckliche Bluttat am Samstagabend in Münster (NRW). Zeugen alarmierten gegen 22.44 Uhr den Notruf.

Sie hatten in einem Vorgarten an der Straße „Auf dem Dorn“ im Stadtteil Roxel einen schwerverletzten Mann aufgefunden. Für den 33-Jährigen sollte jede Hilfe zu spät kommen. Nach dem Tötungsdelikt in NRW ermittelt jetzt die Mordkommission.

NRW: Streit eskaliert – 33-Jähriger stirbt an Stichverletzungen

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war der Zustand des 33-Jährigen bereits kritisch. Er hatte mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Die Einsatzkräfte leisteten erste Hilfe und brachten den Mann ins Krankenhaus. Dort erlag er wenige Stunden später seinen schweren Verletzungen.

Zeugen berichteten der Polizei, „dass es vor dem Haus zu einem Streit zwischen dem Verstorbenen und einer weiteren Person gekommen sein soll“, sagte Kriminaloberkommissar Andreas Osterhage, Leiter der Mordkommission. Der Grund für den Streit kann die Gewalteskalation nur schwer erklären.

Männer streiten sich über Telefonat

So soll sich ein Münsteraner (61) von einem Telefonat gestört gefühlt haben. „Möglicherweise soll ruhestörender Lärm eines Telefonates des 33-Jährigen vor der Haustür eines Anwohners Grund für diese Auseinandersetzung gewesen sein“, so Osterhage.

Die Polizei nahm den 61-Jährigen fest. In seiner Vernehmung bestritt der Beschuldigte die Auseinandersetzung mit dem Opfer nicht. Er gab allerdings an, in Notwehr gehandelt zu haben. (ak)

61-Jähriger in U-Haft

Die Leiche des 33-Jährigen wurde am Sonntag bereits obduziert. „Ursächlich für den Tod des jungen Mannes waren drei Messerstiche in den Oberkörper. Nach den derzeitigen Ermittlungen soll der 61-Jährige das Messer aus seiner eigenen Wohnung mitgebracht haben“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Seinen Angaben zufolge gibt es keine Hinweise darauf, dass sich die beiden Männer kannten. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl. Der zuständie Untersuchungsrichter ordnete die sofortige Untersuchungshaft an. (ak)