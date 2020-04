NRW: Kurioser Fund! Mann nimmt Nähmaschine von Straße mit – als er DAS darin findet, traut er seinen Augen nicht

NRW. Überraschung für einen jungen Mann in NRW!

Vergangenen Mittwoch hat ein 21-Jähriger zwei Nähmaschinen an einem Straßenrand in Morsbach (NRW) gefunden. Er nahm sie mit nach Hause, dann traute er seinen Augen nicht.

NRW: Mann findet Nähmaschine, dann folgt große Überraschung

Eigentlich wollte der junge Mann aus NRW die beiden Nähmaschinen bloß auf ihre Funktionsfähigkeit testen. Dass die gefundenen Geräte ihm allerdings eine ganz andere positive Überraschung bringen würden, hatte er 21-Jährige wohl nicht gedacht.

Denn in dem Inneren einer Nähmaschine fand er einen Plastikbeutel mit 1000 Euro. Er konnte seinen Augen nicht trauen, dann rief er die Polizei an. Er informierte die Beamten über den außergewöhnlichen Fund. Die Polizisten konnten den Vorbesitzer, der die Nähmaschinen an die Straße gestellt hatte, schließlich ausfindig machen.

Mann schaltet Polizei ein

Es stellte sich heraus, dass der 56-jährige Vorbesitzer in der Vorweihnachtszeit als Händler auf Weihnachtsmärkten unterwegs gewesen war und das Geld eigentlich nur vorübergehend in der Nähmaschine aufbewahren wollte.

Als er für die Nähmaschinen keine Verwendung mehr hatte und diese an den Straßenrand stellte, hatte er vergessen, dass er den Plastikbeutel mit 1000 Euro darin versteckt hatte.

Auf den Fund des 21-Jährige reagierte der Vorbesitzer beeindruckend. „Ich finde es toll, dass der junge Mann so ehrlich war“, sagte er gegenüber der Polizei. Daraufhin entschloss sich der 56-Jährige dazu, dem ehrlichen Finder einen Teil des Geldes als Finderlohn zu geben. (nk)