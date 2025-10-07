Ungelöster Mordfall in NRW – 31 Jahre später folgte die drastische Wende

Ein erschütternder Mordfall aus NRW ist nach mehr als drei Jahrzehnten wieder in den Schlagzeilen. Der Kioskbesitzer Heinz-Georg S. wurde 1994 in Ostwestfalen brutal getötet. Der Täter blieb lange unentdeckt – bis eine DNA-Spur im Frühjahr 2025 endlich Licht ins Dunkel brachte.

NRW-Polizei klärt Cold Case dank DNA-Abgleich

Am 13. Juli 1994 spielte sich das Drama ab: Ein damals 15-Jähriger soll den 67-jährigen Heinz-Georg S. in seinem Kiosk in NRW überfallen haben. Laut Ermittlungen schlug er mehrfach mit großer Wucht auf dessen Kopf ein, wodurch der Kioskbetreiber tödlich verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend mit nur wenig Bargeld.

Lange fehlte jede heiße Spur. Doch ein Arbeitshandschuh, der einst am Tatort gefunden wurde, entpuppte sich rund 31 Jahre später als Schlüssel zur Lösung des Falls. Durch einen neuen DNA-Abgleich mit Daten aus der Bevölkerung stießen die Ermittler in NRW im Frühjahr 2025 endlich auf den mutmaßlichen Täter.

Jugendstrafrecht in NRW: Prozessstart in Bielefeld

Nun steht der heute 45-Jährige, der damals in der Region Ostwestfalen lebte, vor Gericht. Da er zum Tatzeitpunkt erst 15 Jahre alt war, verhandelt das Landgericht Bielefeld den Fall nach Jugendstrafrecht. Solche Verhandlungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sodass Urteile erst nach Prozessende publik werden.

Der Prozessbeginn markiert einen weiteren Meilenstein für die Polizei in NRW, die viele Jahre auf Aufklärung dieses „Cold Case“ hingearbeitet hat. Bis Ende Oktober sind mehrere Prozesstermine angesetzt. Ob der Angeklagte die Tat gesteht, bleibt vorerst unklar.

Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig moderne DNA-Analysen für die Kriminalistik sind. Auch die Bevölkerung in NRW wurde durch neue Datenbanken ein zentraler Faktor bei der Lösung des Falls. Ob Heinz-Georg S. und seine Angehörigen nun endlich Gerechtigkeit erhalten, entscheidet sich in den kommenden Wochen. (mit dpa)