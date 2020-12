NRW: Mordfall Claudia Ruf weiter ungeklärt – Polizei hat neue Fragen

Grevenbroich-Hemmerden. Auch mehr als 24 Jahre nach dem schrecklichen Mord an der elfjährigen Claudia Ruf beschäftigt der Fall nach wie vor die Polizei in NRW.

Das Mädchen war 1996 in ihrem Heimatort Grevenbroich-Hemmerden (NRW) südwestlich von Düsseldorf entführt, sexuell missbraucht und umgebracht worden. Ihre Leiche wurde 70 Kilometer entfernt auf einem Feldweg in Euskirchen gefunden. An ihr konnte DNA sichergestellt werden, die vom Täter stammen dürfte – gefasst wurde er jedoch bis heute nicht. Helfen diese neuen Hinweise den Ermittlern weiter?

NRW: Neue Hinweise im Mordfall Claudia Ruf

Doch jetzt kommt wieder Bewegung in den Fall. Seit dem vergangenen Wochenende erhielten die Behörden 15 neue Hinweise, von denen mindestens einer die Ermittlungen vorangebracht habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Einige Spuren führen sogar bis in die USA.

Die elfjährige Claudia Ruf wurde im Mai 1996 getötet. Foto: Kreispolizeibehörde Euskirchen/dpa

Es gehe vor allem um Männer, die sich 1996 in Grevenbroich-Hemmerden aufgehalten haben, ohne dort gemeldet gewesen zu sein. Interessant seien auch Hinweise auf Männer, die sich nach der Tat auffällig verhalten haben. Doch nicht immer teilen Zeugen ihre Beobachten direkt mit den Ermittlern.

„Wir stellen immer wieder fest, dass es durchaus mehrerer Aufrufe bedarf, bis Personen bereit sind, ihre Verdachtsmomente mitzuteilen“, so Staatsanwältin Carola Guddat. „Ein Grund hierfür könnte zum Beispiel sein, dass Hinweise möglicher Zeugen aus dem persönlichen Umfeld des Täters stammen und daher mögliche Konflikte im Bekannten- und Verwandtenkreis befürchtet werden. In begründeten Fällen werden Hinweise daher vertraulich behandelt. Genauso wichtig sind uns auch Hinweise auf Personen, welche regelmäßig Kontakte nach Hemmerden pflegten, wie z.B. die Nutzung einer Örtlichkeit für eine Freizeitbeschäftigung/Hobbys etc.“

Polizei arbeitet mit LKA-Profilern zusammen

Die Ermittler der „MK Ruf“ gehen zusammen mit den Profilern des LKA NRW weiter davon aus, dass Claudia Ruf am 11. Mai 1996 zwischen 18.30 und 18.45 Uhr während einer Gassi-Runde mit einem Hund namens TJ entführt wurde. Entweder wurde sie in eine unweit gelegene Hemmerdener Wohnung, Garage, Werkstatt oder sonstige Räumlichkeit des Täters gelockt oder von einem Täter mit Auto zu einem verfügbaren Raum außerhalb des Ortes entführt. Der Hund war später alleine zu seinem Besitzer zurückgekehrt.

Jahrzehntelange Ermittlungen: Kriminalhauptkommissar Andreas Müller zeigt 1998 ein Fahndungsplakat im Mordfall Claudia Ruf. Foto: imago images / sepp spiegl

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, winken 5000 Euro Belohnung. Vor einem Jahr hatten die Ermittler einen großen DNA-Massentest gestartet. Zuletzt fehlten noch von 150 ins Ausland verzogenen oder inzwischen verstorbenen Männern DNA-Proben. (at)