NRW: Mann soll Schwägerin vor den Augen ihrer Kinder getötet haben

Löhne. In Löhne in NRW hat sich am Samstagabend offenbar ein schrecklicher Vorfall ereignet.

Ein Mann aus NRW soll seine Schwägerin vor den Augen ihrer jugendlichen Kinder getötet haben. Danach schoss er zudem auf seinen Bruder und richtete die Waffe anschließend gegen sich selbst.

NRW: Mann tötet Frau vor den Augen der Kinder

In Ostwestfalen hat sich am Samstagabend ein dramatisches Ereignis abgespielt. Wie die „Bild“ berichtet, hallten gegen 22 Uhr Schüsse in einem Mehrfamilienhaus in Löhne (Kreis Herford).

Ein Familienvater soll seine Schwägerin erschossen haben, bevor seinen Bruder verletzte und die Waffe schließlich gegen sich selbst richtete.

NRW: Kinder sollen Augenzeugen gewesen sein

Kinder im Alter von 13 bis 18 Jahren sollen die grausame Tat mitangesehen haben. Unter ihnen auch Kinder der erschossenen Schwägerin. Nach Angaben soll die Tatwaffe von Ermittlern außerhalb des Hauses gefunden worden sein.

Der Grund für die eskalierte Auseinandersetzung war nach Zeugenberichten eine geplante Aussprache, nachdem sich der Täter und seine Frau getrennt hatten. In der ehemaligen gemeinsamen Wohnung schoss er dann zweimal auf seine Schwägerin und seinen Bruder.

NRW: Die Frau wurde am Samstagabend in ihrer Wohnung von ihrem Schwager vor den Augen ihrer Kinder erschossen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Florian Voigt

„Die Kinder liefen schreiend ins Treppenhaus. Ein Kind nahm die Waffe des Täters und warf sie nach draußen auf eine Wiese“, berichtete ein Nachbar der „Bild“.

Der Täter überlebte den Vorfall, sein Bruder wurde bei dem Vorfall schwerverletzt. (ali)