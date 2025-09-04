Was für eine schreckliche Bluttat in Monheim (NRW)! Am späten Mittwochabend (3. September) ist gegen 22.40 Uhr ein Ehestreit völlig außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilen, stellte sich ein Mann (35) in der Polizeiwache Leverkusen.

Er gab zu, dass er seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in der NRW-Stadt Monheim während eines Streits durch bloße Körpergewalt getötet hätte.

NRW: Streit gerät außer Kontrolle! Mann tötet eigene Ehefrau

Sofort fuhren Polizei und Rettungskräfte zur von ihm angegebenen Wohnung. Dort fanden sie die Leiche der Frau vor. Der Täter wurde festgenommen und wird noch am Donnerstag (4. September) einem Haftrichter vorgeführt.

Ein Mann tötete in Monheim (NRW) seine eigene Ehefrau. Foto: Patrick Schüller

Der Deutsche ist nicht vorbestraft und zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Das Polizeipräsidium Düsseldorf hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Tötungsdelikts und zu den Hintergründen der Tat.