NRW-Stadt baut Kreisverkehr – ein Detail bringt Anwohner auf die Palme: „So ein Schwachsinn!“

An dieser Ampel in Oberhausen kannst du Street Pong zocken.

Zocken an der Ampel - Wie Cool Ist Diese Ampel in Oberhausen

Monheim. Ein Kreisverkehr der besonderen Art in NRW erhitzt derzeit die Gemüter. Grund ist eine Kunstinstallation in der Mitte einer geplanten Verkehrsinsel in Monheim am Rhein.

Dabei handelt es sich um einen Geysir, der aus der Mitte des Kreisverkehrs ausbrechen soll. Das lässt sich die Kleinstadt in NRW so einiges kosten. Schlappe 600.000 Euro kostet der Spaß. Doch nicht nur die Kosten macht so manchen Anwohner rasend.

NRW: Ein Kreisverkehr macht Anwohner rasend. Foto: Uli Deck / dpa

NRW: Stadt plant Kreisverkehr mit Geysir – „So ein Schwachsinn“

So müssen vor dem Kreisverkehr aus Sicherheitsgründen Ampeln installiert werden. Schließlich soll der sprudelnde Geysir die Autofahrer nicht vom Straßenverkehr ablenken.

Für das NDR-Satireformat „Extra 3“ ist der Kreisverkehr mit Ampeln natürlich gefundenes Fressen. Gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender sagt eine Anwohnerin: „Ich stelle mir vor, man ist eilig. Un ddann steht man da vor diesem Geysir (...) Also so ein Schwachsinn!“

„Extra 3“: Geysir-Kreisel von Monheim

Das sagt der Künstler zu seinem Werk in NRW

Das sieht der Künstler, der hinter der Geysir-Idee steckt, natürlich anders - zumal der Geyir lediglich alle 64 Sonnenstunden ausbrechen soll.

„Es wird ein mächtiger, sehr selten ausbrechender, dann aber umso beeindruckender Geysir sein. Wann er ausbricht, ist ein Rätsel. Fest steht nur: Immer mal wieder verwandelt sich die natürlich bewachsene, leicht vernebelte Insel in eine gewaltige temporäre Monumentalität“, zitiert die Stadt Monheim Thomas Stricker, der den Wettbewerb zur Gestaltung des Kreisverkehrs gewann.

Künstler Thomas Stricker (l) und Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann vor dem Geysir-Kreisverkehr. Foto: Oliver Bergdpa

So reagiert der Bürgermeister auf die Kritik

Bürgermeister Daniel Zimmermann ist sich zudem sicher: „Trotz aller Kritik wird der Geysir sicher beeindruckend werden. Und letztlich beweisen wir als Stadtrat mit der Realisierung auch Verlässlichkeit. Schließlich hatte der Künstler den Wettbewerb gewonnen.“ (ak)