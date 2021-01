NRW: Sprachbehinderter Mann will zum Arzt – dann wird ihm sein wichtigster Gegenstand gestohlen

Am Donnerstag war zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr ein sprachbehinderter Mann (37) zu Fuß auf der Goethestraße in Moers (NRW) unterwegs. Er ist auf dem Weg zum Arzt gewesen, hatte laut Polizei eine Sprachnachricht in seinen Sprachcomputer eingegeben. Dann passiert das Unvorstellbare...

NRW: Sprachbehinderter Mann will zum Arzt – dann wird ihm sein wichtigster Gegenstand gestohlen

Noch während des Tippens sind ihm zwei unbekannte Männer entgegen gekommen – die ihm brutal das Letterpad aus den Händen gerissen und sich dann unerkannt aus dem Staub gemacht haben!

------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

------------------------------

Das Duo ist vom Opfer noch beschrieben worden, zumindest die zur Tatzeit getragene Kleidung. Beide hatten Mützen und medizinische Masken getragen. Einer der Männer hatte zudem eine rote, der andere eine schwarze Jacke getragen.

------------------------------

Mehr News aus NRW:

++ Duisburg: Polizei löst illegale Party mit 23 Männern auf – die Corona-Verstöße sind nicht ihr einziges Problem ++

++ Köln: Polizisten wollen Kollegen verabschieden – sie sollten es bitter bereuen ++

------------------------------

Die Polizei in Moers bittet unter 02841 1710 um Hinweise. (mg)

------------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Cathy Hummels reagiert auf Wutpost von Mats: Fans sauer – „Was ein Kommentar“ ++

++ Thermomix: Frau lässt Küchenmaschine reparieren – beim Blick auf die Rechnung trifft sie fast der Schlag ++

++ Joe Biden entfernt roten Knopf auf Schreibtisch – Trump brauchte ihn aus kuriosem Grund ++

------------------------------

Abgesagte Feste, Fußballspiele ohne Fans, geschlossene Kneipen und Restaurants – das Corona-Jahr 2020 war definitiv schwer für die deutschen Brauereien. Und auch das Jahr 2021 hat für die Branche nicht gut begonnen – der Lockdown ist nochmal verschärft worden. Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes (DBB), hatte sogar gesagt: „Für die Bierbrauer war es das schwierigste Jahr seit dem Zweiten Weltkrieg!“ Drohen den Bier-Brauern in NRW bald das Aus? Hier erfährst du alle Details!