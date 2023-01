NRW: Dieser Döner-Imbiss haut Wahnsinns-Angebot raus – „Verarsche?“

Irrer Deal zu Jahresbeginn bei einem Imbiss in NRW. Auf der Homberger Straße, unmittelbar in der Nähe des Moerser Bahnhofs erwartet die Stadt an diesem Tag eine ganz besonderes Neueröffnungs-Angebot. Dort soll es am am Donnerstag (12. Januar) einen Döner für einen extrem schmalen Kurs geben – und zwar für nur einen Cent!

Dafür wirbt der türkische Imbiss in NRW zumindest in seinem Schaufenster. In einer lokalen Facebook-Gruppe herrscht helle Aufregung.

NRW: HIER kostet der Döner nur 1 Cent

„Ich stand da vor und dachte mir ‚hä‘: Fehler? Verarsche? Unsinn?“, kommentiert der Entdecker der Aktion beim türkischen Imbiss „Ikram“ auf der Homberger Straße gegenüber des Bekleidungs-Discounts „KIK“. Doch einigen sind vergleichbare Aktionen aus Nachbarstädten schon bekannt. Sie gehen davon aus, dass es das Angebot tatsächlich geben wird.

„Wisst ihr, was da los sein wird?“, fragt ein Moerser in die Runde. Er geht davon aus, dass die Lage so schnell hochkochen könnte, wie zuletzt bei einem ähnlichen Angebot in Dortmund. Damals musste die Polizei wegen chaotischer Zustände eingreifen. In der Spitzer hatten sich 300 Leute vor dem Dortmunder Döner-Laden befunden und blockierten die Straßen (mehr hier). Der Vorschlag des Moersers deshalb:„ Sollten nur eine bestimmte Anzahl anbieten und dann muss gut sein.“

Neues Chaos in NRW wegen Döner-Angebot?

Während das Billig-Angebot den ein oder anderen Sparfuchs reizt, wollen andere lieber die Finger von dem 1-Cent-Döner lassen. „Meine Oma sagte immer: ‚Wat nix kost, is au nix’“, schreibt einer und wünscht dem Laden dennoch viel Erfolg. Ein anderer will den Laden lieber in Ruhe ausprobieren: „Die Qualität muss entscheiden, daher probiere ich den Döner besser nach der Aktion.“

Beim ersten Betrachten der Schaufenster-Scheibe dachte eine anderer Moerserin an eine Spendenaktion. Sie ging davon aus, dass pro Döner ein Cent für wohltätige Zwecke gespendet werden. Beim Anblick des Angebots verschlug es ihr dann die Sprache. Ihre Devise: „Dann komme ich auch, kaufe einen Döner und gebe den jemanden, der ihn nötiger hat.“