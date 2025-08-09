Schüsse in NRW! Polizei jagt Gangster mitten durch die Stadt

In Mönchengladbach (NRW) stürmten drei Männer am Samstag (9. August) ein Juweliergeschäft. Sie bedrohten den 46-jährigen Inhaber mit einer Waffe. Um Druck auszuüben, feuerten die Täter einen Schuss auf den Boden ab.

Mit ihrer Beute flüchteten die Männer aus dem Laden. Dann nahm die NRW-Polizei die Verfolgung auf.

Polizei in NRW feuert bei Jagd auf Räuber

Die Polizei stellte die drei Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts. „Während einer Festnahme gab ein Beamter einen Warnschuss in die Luft ab“, teilte die Polizei mit. Doch wie auch zuvor bei der Schussabgabe im Geschäft wurde dadurch niemand verletzt.

Allerdings leistete einer der Tatverdächtigen erheblichen Widerstand bei der Festnahme. Mehrere Polizisten wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Ein Rettungswagen brachte fünf Personen ins Krankenhaus.

Polizei bittet um Hinweise zum Raub in NRW

Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei führten zur Sicherung von Tatbeute, Waffen und Bekleidung. Die Ermittlungen dauern an. Der 46-jährige Inhaber und weitere Personen im Juwelierladen erlitten nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Fest stehe bislang, dass ein Schuss nur „als zusätzliches Druckmittel“ genutzt wurde.

Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach zu melden. Verfügbares Material wie Fotos oder Videos könnte die Ermittlungen beschleunigen. Die Telefonnummer lautet 02161-290. Mit den Festnahmen der Verdächtigen konnte die Polizei die Lage vorerst unter Kontrolle bringen.

