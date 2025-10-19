Spaziergänger laufen an NRW-Fluss entlang – beim Blick ins Wasser trauen sie ihren Augen kaum

Ungewöhnliche Entdeckungen machen derzeit Spaziergänger in Mönchengladbach-Mülfort (NRW). In der Niers zieht ein asiatischer Koi majestätisch seine Bahnen.

Der weiß-orange Riese misst beeindruckende 40 Zentimeter und glitzert zwischen Enten und Laub im kühlen Herbstwasser. Woher er kommt? Das bleibt ein Rätsel, berichtet die „Rheinische Post“.

Der Koi sorgt für Staunen in NRW-Fluss

„Wir haben ihn immer wieder gesehen“, berichtet Henning Haupts von der Interessengemeinschaft Mülfort/Dohr der Zeitung. Anwohner melden ständig neue Sichtungen, mal in der Nähe der Gesamtschule, mal im Mülforter Bruch. „Offenbar fühlt er sich in der Niers pudelwohl“, fügt Haupts hinzu. Spekuliert wird, ob er aus einem Teich ausgebüxt ist.

Experte Markus Poethen sieht das jedoch anders. Sein Fachunternehmen betreut Kois aus Leidenschaft. Er schließt aus, dass ein Fisch alleine entkommen ist: „Manche setzen ihre Kois einfach aus“, überlegt Poethen gegenüber der „Rheinischen Post„. Eine andere kuriose Theorie meint, ein Fischreiher habe Koi-Laich unbewusst in die Niers gebracht. So könnte der exotische Schwimmer dort herangewachsen sein.

Überleben in der Niers auch im Winter?

Doch wie übersteht der Koi den Winter? Poethen beruhigt: Solange die Niers nicht vollständig zufriert, kann er überleben. In tieferen Stellen von etwa 1,50 Meter findet der Fisch Unterschlupf. Der Experte schätzt das Alter des Kois auf zwei bis vier Jahre.

Problematisch bleibt jedoch das ökologische Risiko. Das Aussetzen von Kois kann heimische Tierarten verdrängen und Krankheiten verbreiten. Ein Beispiel: In Australien bedrohen ausgesetzte Kois bereits massiv lokale Ökosysteme. Ob der Koi in der Niers ähnliche Folgen haben könnte, bleibt abzuwarten. Spaziergänger jedenfalls staunen weiter über ihren schillernden Gast.