NRW: Mitten in der Nacht – Mann beobachtet Verdächtiges auf der Straße, dann handelt er mutig

Delbrück. Laute Geräusche schreckten einen Mann (69) in Delbrück (NRW) mitten in der Nacht auf - und sofort handelte er mutig und verhinderte ein Verbrechen.

Was war geschehen? An der Schlinger Straße im Delbrücker Stadtteil Sudhagen (NRW) hörte der 69-jährige Zeuge laute Geräusche und entdeckte unweit der Einmündung Buchsbaumweg eine Person, die einen Spanngurt um einen Zigarettenautomaten legte und diesen an der Front eines Autos befestigte

NRW: Mann beobachtet geplanten Diebstahl von Zigarettenautomaten und handelt sofort

Sofort war dem Zeugen klar: hier hatten es die Diebe auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Denn im Auto saß eine weitere Person, die mit demAauto rückwärtsfahrend den Automaten samt Ständer und Betonfundament aus dem Erdreich zog. Einige Meter weiter hielt der Wagen an.

NRW: Einen rausgerissener Zigarettenautomaten ließen die Verbrecher zurück. Foto: Polizei Paderborn

Zeuge brüllt Diebe an, die ergreifen die Flucht und lassen Beute zurück

Der Zeuge handelte mutig und brüllte die Automatendiebe an, sodass diese den Automaten mit den Gurten auf der Straße liegen ließen und Richtung Lippstädter Straße davon fuhren.

Laut Beschreibung des Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen hellen Van, ähnlich eines VW Touran, gehandelt haben. Der Wagen hatte wohl ein Soester Kennzeichen (SO).

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf Tatverdächtige und das Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. (ms)