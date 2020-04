NRW: Mitten im Einsatz – Mann klaut Desinfektionsmittel aus Rettungswagen

Iserlohn. Wie dreist ist das denn bitte? Während ein Rettungswagen in Iserlohn (NRW) im Einsatz ist, klaut ein dreister Dieb wichtige Medizin-Produkte aus dem Wagen.

Zugetragen hat sich das Ganze am Dienstag in im Stadtteil Letmathe. Der Rettungswagen der Feuerwehr Iserlohn stand gegen 20 Uhr an der Straße „Im Oberdorf“, als ein Unbekannter zulangte.

NRW: Mann klaut Medizin-Produkte aus Rettungswagen

Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl. So soll ein schwankender Mann erst versucht haben, an der Hintertür des Wagens zu rütteln – die ging aber nicht auf. Dann versuchte er es an der Fahrertür – hier war er erfolgreich.

So wird der Dieb beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß

dunkle Haare

dunkel gekleidet

Was sein Ziel war? Desinfektionsmittel. Gleich zwei Flaschen ließ er davon mitgehen. Weitere Beute: zwei Packungen Einweghandschuhe, ein Einsatzhelm, eine Warnweste, ein Brecheisen und ein Seitenschneider.

In Höhe der Einmündung der Heinrichstraße verlor er die Warnweste. Die Polizei sucht nun den Dieb. Kannst du helfen? Dann melde dich bei der Polizei NRW unter Telefon: 5029-0. (ldi)