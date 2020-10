NRW-Minister Laumann gibt Ratschlag zu Bier und Schnaps

Karl-Josef Laumann (CDU) gab mal wieder eine Pressekonferenz in seiner Funktion als NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales.

„Als Westfale“, wie er betonte, hatte der NRW-Minister Karl-Josef Laumann da auch einen Ratschlag, was Bier und Schnaps angeht. Er rät derzeit vom klassische „Herrengedeck“ ab!

NRW-Minister Karl-Josef Laumann über Bier und Schnaps

Einzuordnen ist die Empfehlung des NRW-Ministers in die Corona-Krise und das Ansteckungsrisiko auf Privatpartys. Mehr zu den Coronavirus-Entwicklungen in NRW liest Du HIER im News-Ticker.

Mehr über Karl-Josef Laumann

Der 63-Jährige ist seit 2017 NRW-Landesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales unter Ministerpräsident Armin Laschet.

Er wuchs im Kreis Steinfurt auf, wo er heute noch mit seiner Ehefrau in der Kleinstadt Hörstel im Tecklenburger Land lebt.

Nach seinem Hauptschulabschluss wurde Laumann Maschinenschlosser.

Laumann engagierte sich in der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), dessen Vorsitzender er seit 2005 ist. Außerdem brachte er sich in die Katholische Arbeitnehmerbewegung ein.

Von 1990 bis 2005 war Laumann Bundestagsabgeordneter.

Der 63-jährige Westfale äußerte deshalb einen Rat, was den Alkoholkonsum angeht: „Als Westfale fände ich, wenn ich so etwas in der Nachbarschaft organisieren würde, gegen Bier nicht so viel einzuwenden, aber man kann ja vielleicht mit dem Schnaps mal bisschen vorsichtiger sein“, so Laumann vor der Presse.

NRW-Minister Karl-Josef Laumann empfiehlt „eine gewisse Fröhlichkeit“

Ganz westfälisch klang er dann auch, als er über die Ausgelassenheit auf solchen Partys sprach. Die Menschen in NRW sollten nämlich nicht auf „eine gewisse Fröhlichkeit" beim Feiern verzichten. Die sei „unbedingt notwendig“, jedoch sollten sie genauso auch eine „gewisse Disziplin“ an den Tag legen. Das sei klug.

Das Alkohol-Statement von Karl-Josef Laumann im Video:

NRW-Minister Laumann: „Hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank?"

Später rief Laumann auch noch zu einer Zivilcourage in der Gaststätten und Restaurants auf: „Wenn man da am Tisch sitzt mit mehreren Leuten und einer meint, er muss der Spaßvogel sein und da Donald Duck reinschreiben, dann finde ich schon, dass die anderen ihm sagen müssen: 'Hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank?'" Da brauche es „eine gewisse Zivilcourage" in Zeiten von Corona.