NRW: Millionen-Betrug mit Corona-Hilfe – jetzt wird das ganze Ausmaß deutlich!

Die Befürchtungen waren schlimm. Ein Schaden in Millionenhöhe. Dringend benötigtes Geld für Selbstständige und Unternehmer in den Händen von Kriminellen.

Kurz vor Ostern schlug das Wirtschaftsministerium Alarm! Die Soforthilfe-Auszahlung wurde zwischenzeitlich gestoppt. Hacker hatten gefälschte Webseiten gebastelt, die täuschend echt aussahen.

Wer Corona-Soforthilfe in NRW beantragen wollte, konnte schnell auf einer der Fake-Seiten landen. Gab er dort seine Daten ein, griffen die Kriminellen diese ab, änderten die Kontodaten und kassierten das Soforthilfe-Geld ein.

NRW: Ausmaß durch Corona-Betrug mit gefälschten Webseiten weniger dramatisch als gedacht

Inzwischen ist das Ausmaß klarer. Und zum Glück geringer als zunächst angenommen. „Es zeichnet sich ab, dass der Schaden nicht so hoch ist, wie zunächst befürchtet“, sagte Christoph Hebbecker, Cybercrime-Staatsanwalt in Köln, gegenüber DER WESTEN.

Es seien über 1.000 Anzeigen aus NRW eingegangen, so Hebbecker. Ein Großteil sei inzwischen ausgewertet. In der Mehrheit hatten Verzögerungen oder fehlende Angaben dafür gesorgt, dass Antragsteller auf ihr Geld warten mussten. Nur in ganz wenigen Fällen hat sich der Verdacht erhärtet, dass Daten abgegriffen und missbraucht wurden.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hatte Ende April von zwei Fällen und einem Schaden von 34.000 Euro gesprochen. Inzwischen seien laut Hebbecker noch ein paar wenige Fälle hinzugekommen. Die Schadenssumme bewege sich aber noch im fünfstelligen Bereich.

Christoph Hebbecker, Cybercrime-Staatsanwalt in Köln. Foto: dpa

Suche nach Täter gestaltet sich schwierig

Bei der Suche nach den Tätern tue man sich schwer. „Aktuell haben wir keine Hinweise auf die Täter oder Tätergruppierungen“, so der Staatsanwalt. Hinweise und Verdachtsmomente hätten sich bislang nicht erhärtet. Unklar ist auch, ob die Täter aus dem Ausland oder innerhalb Deutschlands operieren.

Immerhin: „Die gefälschten Webseiten konnten wir schnell down nehmen. Sie sind nicht mehr erreichbar.“ Landet man nun auf ihnen, erscheint ein Sperrbildschirm und der Hinweis, dass die Seite beschlagnahmt wurde. Da die Server der Fake-Seiten im Ausland stehen, waren die Cyber-Ermittler auf die Hilfe ihrer ausländischen Kollegen angewiesen.

Doch inzwischen haben Hebbecker und die Ermittler der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Köln einen neuen Fall, der auf ihrem Schreibtisch gelandet ist. Denn die Cyber-Kriminellen haben offenbar schnell geschaltet und verschicken jetzt klassische Phishing-Mails.

⚠️⚠️Warnung: Betrüger versuchen derzeit per Mail Ihre Daten abzugreifen und sich an der Soforthilfe zu bereichern. Die Mail-Adresse corona-zuschuss@nrw.de.com ist ein Fake! Das beigefügte Schreiben stammt NICHT von der Landesregierung. #soforthilfe @WirtschaftNRW @IM_NRW https://t.co/JUS3rPKBB7 pic.twitter.com/rEJmsT3K14 — Staatskanzlei NRW (@landnrw) May 4, 2020

Neue „alte“ Masche: Phishing-Mails

Soforthilfe-Antragssteller erhielten Mails mit dem Hinweis, dass sie mithilfe einer Bescheinigung ihre Daten beim Finanzamt angeben sollten. Ziel ist es offenbar wieder Daten abzugreifen, warnt das Wirtschaftsministerium. „Unsere Ermittlungen stehen in diesem Fall erst am Anfang. Wir schauen, in welchem Umfang diese Mails verschickt wurden und an wen sie gingen“, so Hebbecker.

Der Staatsanwalt ist optimistisch, dass in diesem Fall die Sensibilität der Empfänger höher ist und es erst gar nicht zu Schadensfällen kommt. Doch nicht nur der organisierte Soforthilfe-Betrug beschäftigt die Ermittler in NRW. Die Staatsanwaltschaften in NRW haben es auch mit Dutzenden Fällen von Subventionsbetrügern zu tun.

Subventionsbetrug in ganz NRW

Hinweise darauf hatten die Ermittler von Banken bekommen, die auf „unplausible Eingänge von Hilfsgeldern auf Konten von Kunden“ aufmerksam geworden waren, so Essens Oberstaatsanwältin Anette Milk. Unter falschen Angaben sollen beispielsweise Sozialhilfe-Empfänger Hilfsgelder beantragt haben. Den Verdachtsfällen gehen die Staatsanwaltschaften nun nach. Ein organisiertes Vorgehen von kriminellen Banden lasse sich bislang nicht erkennen, so die Ermittler.

In Essen laufen 73 Verfahren, in Duisburg 25 und in Bochum zehn. Die mögliche Schadenssumme könnte sich damit allein im Ruhrgebiet auf eine Million Euro belaufen. „Ich gehe davon aus, dass noch einige Verfahren in diesem Bereich dazukommen werden“, sagt die Bochumer Oberstaatsanwältin Cornelia Kötter.

Mega-Summe an Selbstständige und Kleinunternehmen ausgezahlt

Bei all den Betrugsversuchen gibt es auch positive Nachrichten. Rund 365.000 Soloselbständige und Kleinunternehmen konnten schon Soforthilfe auf ihrem Konto verbuchen, so das NRW-Wirtschattsministerium. Insgesamt wurden so mehr als 3,8 Milliarden Euro ausgezahlt.