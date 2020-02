NRW: Miese Attacke auf Landstraße – unfassbar, was diese beiden Männer machten

Was sich auf einer Landstraße in Stolberg in NRW abgespielt hat, sorgt für verständnisloses Kopfschütteln bei vielen Autofahrern.

Denn eine Frau (45) und ihr Mann waren auf der L240 aus Richtung Eschweiler in NRW unterwegs, als von einem dauerhaften, hellgrünen Licht geblendet wurden.

NRW: Autofahrerin wird massiv von grünem Licht geblendet

Dieses Licht wurde vom Innen- und Außenspiegel reflektiert und störte die Autofahrerin massiv.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Essen: Stromausfall! Bagger beschädigt Kabel – Tausende ohne Elektrizität

NRW: Mann will heiraten – dann passiert ihm ein schlimmer Fehler

Dortmund: Auto steht auf Bundesstraße in Flammen

Essen: Autofahrer richtet Chaos an – dann bekommt die Polizei DIESEN Anruf

-------------------------------------

Das Licht sei aus dem hinter dem wagen fahrenden Auto gekommen. Die Frau stoppte ihr Fahrzeug und hielt den anderen Wagen an. In der Zwischenzeit hatten sie und ihr Mann bereits die Polizei gerufen.

Als die 45-Jährige die beiden Insassen auf das grüne Licht ansprach, traf zeitgleich die Polizei ein. Gegenüber den Beamten gaben der Fahrer und der Beifahrer (beide 22) an, dass sie mit einem Laserpointer gespielt hätten.

>>> Wetter in NRW: Achtung! Amtliche Warnung vor Sturmböen in diesen Städten

22-Jährige geben an mit einem Laserpointer gespielt zu haben

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Fahrers. Ein Strafverfahren gegen ihn und den Beifahrer wurde eingeleitet.

Die Frau und ihr Mann haben nachhaltig unter Augenschmerzen gelitten. Daher suchten sie selbstständig einen Arzt auf. (fb)