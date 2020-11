NRW: Micha hat Blutkrebs – was seine Freunde für ihn auf die Beine stellen, ist unglaublich

NRW. Micha kommt aus Ratingen (NRW), ist 26 Jahre alt und kämpft um sein Leben. Denn er leidet an einer Krankheit, die tödlich enden kann: Blutkrebs. Um ihm bei dem Kampf gegen die schwere Krankheit zu unterstützen, haben seine Freunde etwas Unglaubliches auf die Beine gestellt.

Doch Micha braucht nicht nur ihre Unterstützung. Auch du kannst helfen und das in nur wenigen Minuten.

NRW: Micha hat Blutkrebs – Freunde rufen unglaubliche Aktion ins Leben

Mitte September ist Michas Lymphknoten plötzlich fühlbar größer, er geht zum Hausarzt. Sonst hat der 26-Jährige aus Ratingen (NRW) keine Beschwerden, macht sich deshalb auch keine Sorgen.

Der Arzt macht eine Blutuntersuchung. Auf die Ergebnisse der Blutwerte hin schickt dieser ihn zwei Tage später ins Krankenhaus. Noch ist nicht wirklich klar, was Micha hat. Er wird stationär im Krankenhaus aufgenommen, dort erfolgen tagelang diverse Untersuchungen. Nach etwa 2,5 Wochen sind sich die Ärzte dann sicher: Micha hat Leukämie.

Wenig später beginnt er eine Chemotherapie. Das ist nun etwa drei Wochen her. Seitdem hat Micha öfters Fieber, ab und an Kopfschmerzen aber „keinen konstanten Schmerz“, berichtet er gegenüber DER WESTEN.

Der aktuelle Chemoblock dauere noch etwa eine Woche. „Dann kann ich ein paar Tage nach Hause, wenn's gut läuft“, so der gelernte IT-Spezialist. Doch um seine tödliche Erkrankung besiegen und sein Leben fortführen zu können, ist Micha auf eine Spende von Stammzellen angewiesen, die möglichst zu 100 Prozent mit seinen übereinstimmen.

Freunde haben Registrierungsaktion ins Leben gerufen

Passende Stammzellen zu finden, ist somit nicht leicht. Deshalb haben seine Freunde eine unglaubliche Aktion auf die Beine gestellt: Sie haben eine Online-Registrierungsaktion bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ins Leben gerufen, um so einen Stammzellspender für Micha zu finden. Dort können sich interessierte Spender kostenfrei registrieren und ein sogenanntes Registrierungsset nach Hause bestellen.

Registrierung schnell und kostenlos

Das Registrierungsset beinhaltet drei Wattestäbchen, mit denen man Wangenabstriche macht und anschließend kostenfrei wieder zurück an die DKMS schickt. Im Labor werden dann die Gewebemerkmale untersucht. Schließlich folgt ein Eintrag in einer Spendenkartei. Damit steht man der weltweiten Suche nach Stammzellspendern zur Verfügung und wird benachrichtigt, wenn die eigenen Gewebemerkmale mit denen eines an Leukämie erkrankten Menschen übereinstimmen.

Da die Suche nach einem sogenannten genetischen Zwilling alles andere als leicht ist, versuchen Michas Freunde möglichst viele Menschen zu einer Stammzellspende zu animieren. Einer seiner besten Freunde, Sven B. und seine Freundin Victoria S. beschreiben ihre Aktivitäten im Kampf um Michas Leben gegenüber DER WESTEN mit denen einer „kleinen Firma“. „Jeder hat seine Aufgaben“, sagt Victoria S.

Freunde verteilen Flugblätter und machen auf Michas Schicksal aufmerksam

So verteilen sie Flugblätter, bitten Unternehmen und Vereine um eine Verbreitung des Aufrufs und sie haben den Instagram-Account „5 für Micha“ gegründet. Dazu gibt es das Motto: „2 Klicks und 3 Wattestäbchen machen fünf Minuten eurer Zeit und euch vielleicht zum Lebensretter“. In Whatsapp-Gruppen tauschen sich die insgesamt 17 Freunde aus, die sich nicht nur in Ratingen sondern auch in Stuttgart, Berlin, Hamburg und Amsterdam aufhalten und somit in verschiedenen Städten aktiv seien.

So sei es den Freunden nun sogar gelungen, die Unterstützung von Manuel Neuer und Julian Draxler zu bekommen. Die beiden Fußball-Profis hätten den Aufruf zur Stammzellspende nämlich auf ihren Instagram-Accounts geteilt, freuen sich Sven B. und seine Freunde. Victoria S. sei aber auch aufgefallen: „Es gibt leider so viele Irrtümer über das Stammzellspenden.“ Entgegen der Annahmen vieler Menschen sei das Stammzellspenden keineswegs gefährlich und koste kein Geld. Zudem sei es anonym.

Das Problem sei aber gerade wegen Corona, dass die DKMS momentan keine Aktionen in der Öffentlichkeit durchführen könne, um so potentielle Stammzellspender zu erreichen. Und so bestünde die einzige Chance, Stammzellspender zu finden, darin, dass die Menschen das Registrierungsset mit ihren Abstrichen eigenständig wieder zurück an die DKMS schicken. „Das müssen sie auch wirklich machen“, so Victoria S.

NRW: Michas Freunde beschreiben ihn als „sehr emphatischen“ Mann, der „die Bedürfnisse anderer immer vor seine eigenen stellt“. Foto: Sven Bartels

„Wenn der Kopf den Ton angibt, dann zieht der Körper nach“

Micha jedenfalls ist guter Dinge. Er sagt: „Ich bin total baff und völlig sprachlos, wie groß die Aktion geworden ist.“ Ihn freue es besonders, dass seine Freunde so viel Mühe investieren würden. Zudem gebe ihm die große Anteilnahme über die sozialen Medien Kraft.

Im Telefonat mit DER WESTEN beeindruckte der 26-Jährige mit seiner positiven Denkweise. „Ich sehe das Glas halb voll. Wenn der Kopf den Ton angibt, dann zieht der Körper nach“, so Micha. Natürlich gebe es auch Momente, an denen er sich Sorgen mache. Doch an etwas Schlimmes, geschweige denn an den Tod, wolle er nicht denken.

Micha halte es zwar für unwahrscheinlich, dass er durch den Aufruf seiner Freunde tatsächlich den geeigneten Stammzellspender findet. Aber: „Wenn es später ein Menschenleben rettet, dann hat die Aktion schon geholfen.“ Schließlich wird durch jeden weiteren Eintrag in der Spenderdatei die Chance für einen Leukämie-Erkrankten weltweit erhöht, einen Spender zu finden und damit die tödliche Krankheit zu besiegen.

Wenn du dich als Stammzellspender registrieren lassen und möglicherweise Michas Lebensretter werden möchtest, kannst du das hier tun.