NRW: US-Amerikaner beißt in Mettbrötchen – er würgt nur diese Worte hervor

Seit über einem Jahr wohnt US-Amerikaner Ryan nun schon in NRW. Dabei hat er reihenweise kulinarische Köstlichkeiten aus der deutschen Küche probiert – seine Reaktionen postet er in Videoform als „ryaneatsss“ im Netz.

Gerade NRW hat natürlich auch reihenweise lokale Kult-Gerichte. Ryan hat schon viel probiert: Von der Currywurst bis hin zu diversen Dönerbuden in der Region – der US-Amerikaner testet alles, was ihm in die Finger kommt. Und eine Sache darf dabei natürlich nicht fehlen: das Mettbrötchen!

NRW: US-Amerikaner beißt in Mettbrötchen

Die Idee, rohes Fleisch auf ein Brötchen zu schmieren, ist Ryan schon länger suspekt. Das ganze noch mit Zwiebeln garnieren – und dann morgens zum Frühstück? Fassungslosigkeit beim US-Amerikaner. Doch der Druck seiner Community wurde offenbar zu groß. Und Ryan muss seinen inneren Schweinehund überwinden.

Mit der Caption „Deutscher Integrationskurs“ stopft er sich ein Brötchen mit einer guten Portion Hack, legt doch ein paar Zwiebeln drauf, noch etwas Salz und Pfeffer dazu – und dann einen großen Bissen nehmen! Die Fans sind begeistert: „Das erste echte Mettbrötchen, dass ich von irgendeinem ausländischen Content Creator gesehen habe“, lobt ein Nutzer in den Kommentaren.

Doch Ryan selbst ist weniger begeistert. Mit vollem Mund murmelt er einige unverständliche Worte, die nach einem angeekelten „Boah“ klingen. Schnell muss er den Geschmack mit einer unbelegten Laugenstange und einem großen Schluck Bier herunterspülen.

Ryan und Mett – keine Liebesbeziehung!

Anschließend postet er eine Instagram-Story, in der er nur noch hervorbringt: „Die Leute hier entscheiden sich wirklich, das zu essen.“

Doch Ryans deutsche Fans lassen sich die Lust am Mettbrötchen nicht nehmen. „Mett beste Leben 10/10“, schreibt ein User. Ein anderer kritisiert sogar noch: „Butter vergessen beim Mettbrötchen.“