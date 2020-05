NRW: Tödlicher Messerangriff! 17-Jähriger niedergestochen – Polizei sucht dringend nach Hinweisen

Ein 17-Jähriger wurde am Donnerstagabend in Bielefeld (NRW) niedergestochen. (Symbolbild)

Bielefeld. Tödliche Messerstecherei in Bielefeld (NRW)!

Ein 17-Jähriger wurde am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr an der Haltestelle „Schelpmilser Weg“ in Bielefeld-Baumheide (NRW) niedergestochen. Die Polizei sucht dringend nach Hinweisen.

NRW: 17-Jähriger in Bielefeld niedergestochen!

Mehrere Zeugen konnten noch beobachten, wie ein unbekannter Mann mit dem späteren Opfer sprach und es mit einem Messer bedrohte. Der Teenager kam den Augenzeugen kurz darauf mit Stichverletzungen entgegen. Der Tatverdächtige soll in Richtung Schelpmilser Weg und Baumheide geflohen sein.

Der Rettungsdienst brachte den verletzten Jungen in ein Krankenhaus, wo er später verstarb.

Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und konnte einen ersten Tatverdächtigen festnehmen, auf den die Zeugenaussagen passten. „Ob dieser erste Tatverdacht erhärtet werden kann, ist derzeit noch unklar“, teilte die Polizei mit.

So wird der Tatverdächtige beschrieben:

junger Mann

etwa 1,70 Meter groß

bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit dunklen Applikationen oder Aufdrucken

über dem Shirt trug der Mann einen dunklen „Hoody“

Der Tatverdächtige sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten nun weiterhin um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige unter der Telefonnummer 0521-545-0.

Noch am Feiertag soll die Leiche des jungen Mannes obduziert werden. Auch werden die Beamten der Mordkommission den Tatort mit Spürhunden erneut auf der Suche nach der Waffe absuchen.

Ermittlungen dauern an

„Die Ermittlungen zum Ablauf der Tat sowie möglichen Tatverdächtigen, Hintergründen und der Motivlage dauern an“, heißt es von der Polizei. (js)