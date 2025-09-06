Nächste Messer-Attacke in NRW! Polizei schießt Täter nieder

Die Bluttat in Essen am Freitag (5. September) sitzt den Menschen noch in den Knochen, da passiert schon der nächste Messer-Vorfall in NRW. Ein Angriff in Sassenberg erschüttert das Bundesland. Ein ähnlicher Ausgang, allerdings ist die Sachlage eine andere.

In Essen stach ein Schüler (17) eines Berufskollegs mit einem Messer auf eine Lehrerin einstach, bedrohte damit auf der Flucht auch Polizisten und wurde schließlich von Beamten mit der Dienstwaffe niedergestreckt. Der Tatverdächtige von Sassenberg hingegen bedrohte zwei Nachbarn und ebenfalls Polizeibeamte mit Messern. Ein Polizist schoss schließlich auf den 25-Jährigen und verletzte ihn schwer. Aber der Reihe nach.

Messer-Attacke in NRW – es begann mit einem Streit

Auslöser war ein Nachbarschaftsstreit auf der Niederländer Straße in Sassenberg am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr – ein paar Stunden nach dem Vorfall in Essen (>>hier mehr dazu). Ein 39-Jähriger habe die Polizei Warendorf alarmiert, nachdem der 25-Jährige ihn und einen weiteren Nachbarn (50) mit zwei Messern leicht verletzt hatte.

Der Tatverdächtige sei daraufhin zu Fuß geflüchtet, doch kam er nicht weit. Polizisten stellten ihn noch ihn in Tatortnähe und ermahnten ihn, seine Waffen niederzulegen. Doch der Mann ignorierte die Anweisungen und sei dann in bedrohlicher Weise auf die Beamten zugegangen. Nach Warnungen und Androhungen habe dann ein Polizist auf den 25-jährigen Kroaten geschossen.

NRW: Untersuchung wegen Polizisten-Schuss

Der Schuss traf den Mann in den Oberkörper und verletzte ihn schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei Münster unter Leitung von Heiner Olthuis. Eine Ermittlungskommission wurde ebenfalls eingerichtet, diese soll den polizeilichen Schusswaffengebrauch überprüfen.

Dies geht aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster sowie der Polizeipräsidien in Warendorf und Münster hervor.