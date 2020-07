NRW: Mercedes-Fahrer will Parkhaus verlassen und landet im Krankenhaus - wegen eines dummen Fehlers

In NRW verletzte sich am Donnerstag ein Mercedes-Fahrer schwer. Der 45-jährige Mann verließ sein Fahrzeug in der Spindel des Allee-Centers in Hamm, jedoch machte er dabei einen großen Fehler!

NRW: Mercedes-Fahrer will Parkhaus verlassen und landet im Krankenhaus

Laut Angaben der Polizei Hamm parkte der Mann den Mercedes gegen 15.35 Uhr in dem Parkhaus. Er verließ das Auto um mit dem Fahrer des Wagens hinter ihm ein Gespräch anzufangen.

Doch hatte der Mann offensichtlich zuvor vergessen den Mercedes ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern. Die Handbremse des Autos war nicht angezogen.

NRW: Autofahrer verletzt sich wegen eines Fehlers

Als sich der Mercedes schließlich in Bewegung setzte, rannte der 45-Järhige dem Auto hinterher und stürzte dabei.

Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gefahren.

Das Fahrzeug prallte schließlich gegen eine Schutzwand des Parkhauses. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von mehr als 5.000 Euro, berichtet die Polizei Hamm. (mia)