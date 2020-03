NRW: Polizisten kontrollieren Wagen – als sie DAS sehen, trauen sie ihren Augen kaum

Meinerzhagen. „Rollende Zeitbombe“ - mit diesen deutlichen Worten beschreibt die Polizei im Märkischen Kreis (NRW) einen Kleintransporter, den sie am Dienstag in Meinerzhagen rausgewunken hatte.

Die Polizeibeamten kontrollierten auf der Meinerzhagener Oststraße einen rumänischen Kleintransporter eines Altmetallsammlers. Und schnell war den Polizisten in Meinerzhagen (NRW) klar, was sie hier für ein Gefährt vor sich hatten.

NRW: Polizei stoppt „rollende Zeitbombe“ in Meinerzhagen

Sie zogen einen Sachverständigen hinzu, der einiges zutun hatte. Insgesamt 62 (!) Mängel stellt der Experte fest, von der Beleuchtung, über die Spiegel, bis hin zu Batteriebefestigung oder den Sicherheitsgurten war so gut wie nichts an dem Wagen so wie es sein sollte.

Massiver Rostbefall an der Karosserie

Gepaart wurde das Ganze mit massivem Rostbefall an der Karosserie. Dieser war laut Polizei so extrem, dass die Stabilität des gesamten Fahrzeugaufbaus nicht mehr gegeben war. Insbesondere die sonst sehr stabilen Befestigungspunkte der Hinterachse waren schlichtweg nicht mehr vorhanden.

Die Polizei sprach von einer „rollenden Zeitbombe“. Foto: Polizei Märkischer Kreis

Riesiges Rostloch unter Pedale dürfte für nasse Füße gesorgt haben

Die Krönung: Ein riesiges Rostloch unterhalb der Pedale. Das muss beim Fahrer regelmäßig für nasse Füße gesorgt haben, schreibt die Polizei.

Den Beamten blieb in diesem Fall nur eine Wahl: die sofortige Stilllegung des Kleintransporters und eine Anzeige für den Fahrer. (ms)