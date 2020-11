NRW: Mehrere Schüsse abgefeuert, Mann und Frau verletzt – Polizei steht vor einem Rätsel

In Hückelhoven im Kreis Heinsberg in NRW ist am Sonntagabend auf einen Mann und eine Frau geschossen worden.

In der Van-Woerden-Straße in Hückelhoven (NRW) wurden nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr mehrere Schüsse abgegeben.

NRW: Schüsse im Kreis Heinsberg gefallen

Dabei wurden der Mann und die Frau verletzt. Nach Zeugenangaben flüchteten drei unbekannte Tatverdächtige zunächst mit einem Auto vom Tatort und verursachten in der Klosestraße einen Verkehrsunfall.

Daraufhin setzten sie ihre Flucht zu Fuß fort. Die Hintergründe für die Schüsse sind noch völlig unklar. Ob gezielt auf den Mann und die Frau geschossen worden ist, ist ebenso nicht bekannt.

Durch Schüsse wurden zwei Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa

Trotz Polizeihubschrauber blieb Fahndung bisher erfolglos

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Diensthunden blieben bislang ohne Erfolg.

Die beiden Angeschossenen wurden in ein Krankenhaus transportiert. Aktuell bestehe für sie keine Lebensgefahr.

Hinweise an die Polizei

Du hast die Tatverdächtigen gesehen oder hast von der Tat etwas mitbekommen? Dann melde dich zur Unterstützung der Ermittlungen bei der Polizei unter 0241- 9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241 - 9577 34210. (fb)