NRW: Am Mittwochabend ist in Meerbusch offenbar eine Person auf einem brennenden Hochsitz ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Meerbusch. Schrecklicher Vorfall in Meerbusch (NRW)!

An der Uerdinger Straße in Meerbusch (NRW) im Ortsteil Lank-Latum wurde die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zu einem brennenden Hochsitz gerufen. Dabei kam offenbar eine Person ums Leben.

NRW: Person auf Hochsitz verbrannt ++ Polizei ermittelt

Eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss bestätigte den Vorfall auf Anfrage von DER WESTEN. Zur Identität der verstorbenen Person können die Ermittler noch keine Angaben machen. Man gehe bisher davon aus, dass sie durch die Flammen zu Tode kam.

Auch die Brandursache ist bisher noch nicht geklärt. „Unsere Ermittler werden demnächst noch weitere Maßnahmen einleiten und Sachverständige hinzuziehen“, teilte die Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mit.

Weitere Informationen folgen.