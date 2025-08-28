Regina aus NRW will noch einmal nach Holland ans Meer – es sollte ihr letzter Strandtag sein

Aus NRW hat man die Qual der Wahl, ob man lieber an die deutsche oder die holländische Nordseeküste reisen möchte. Zweitere liegt je nach Wohnort meist ein bisschen näher. Und so zählt die Gegend auch für Regina aus NRW zu ihren liebsten Reisezielen.

Doch für die schwer kranke Frau aus Velbert wird dieser Ausflug ans Meer wohl ihr letzter sein.

Regina aus NRW will noch einmal nach Holland ans Meer – doch sie kann wohl nie wieder zurück

Regina aus NRW hatte noch einen großen Traum: einen Tag an der Nordsee mit „allem Drum und Dran“. Ihr Mann Henryk und ihr Sohn Artur durften bei diesem besonderen Ausflug natürlich nicht fehlen. Daher machte sich der Wünschewagen aus dem Ruhrgebiet auf den Weg zu ihr, wie sie in einem Facebook-Beitrag berichteten.

Der Wünschewagen erfüllt sterbenskranken Menschen den letzten großen Wunsch im Leben. Und so fuhr dieser mit der kleinen Familie in das hübsche Städtchen Noordwijk. Der Vorteil hier: Rollstuhlfahrer können über den Strand ganz nah ans Meer heranfahren. Und das nutze Regina natürlich aus. Sie konnte den Wind spüren, die Brandung hören und die herrliche Aussicht genießen.

Anschließend folgte ein Bummel durch das süße, holländische Städtchen, wobei ein typischer Snack nicht fehlen durfte: Es gab Frikandel Spezial mit Pommes. Und obendrauf noch ein Brötchen mit Matjes. Mit leckerem Essen macht ein Schaufensterbummel doch gleich doppelt so viel Spaß!

Darf es noch ein Eis sein?

Der nächste Zwischenstopp führte die Truppe zu einem Käsehändler. Hier konnte man fast alles probieren. Und Regina aus NRW entschied sich für zwei Käsesorten, die sie mit nach Hause nehmen wollte.

Als eigentlich schon die Abreise anstand, gönnte sich Regina noch ein kleines Eis zum Abschied. So konnten sie und ihre Begleiter glücklich und beseelt die Heimreise nach Velbert antreten.