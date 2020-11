NRW: Masken-Kontrollen in Ruhrgebiets-Bahnen – Polizei mit erschreckender Bilanz

Erschreckende Bilanz am Wochenende!

Mitarbeiter der Bahn und der Polizei haben dieses Wochenende Masken-Kontrollen in den Bahnen und Bahnhöfen im Ruhrgebiet durchgeführt. Dabei stellten sie haufenweise Verstöße in den NRW-Städten fest. Die Bilanz der Polizei ist erschreckend.

NRW: Masken-Kontrollen im Ruhrgebiet – Polizei mit erschreckender Bilanz

Am frühen Samstagmorgen hielten sich sechs Personen von 3.20 Uhr bis 4 Uhr im Osttunnel des Essener Hauptbahnhofs in NRW auf, die über die gesamte Zeit weder ausreichenden Abstand zueinander einhielten, noch die Maskenpflicht beachteten. Die Polizei beobachtete die Gruppe zunächst per Videoüberwachung, dann wies sie die Personen auf den Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung hin und leitete gegen alle ein Bußgeldverfahren ein. Das teilte die Polizei am Sonntag in einer Polizeimeldung mit.

Weiter ging es am Samstagmorgen in einer Eurobahn zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Ein 32-Jähriger hatte kein Fahrticket und weigerte sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zudem wollte er den Zug nicht verlassen, weshalb Bahnmitarbeiter schließlich die Polizei riefen.

Daraufhin brachten sie dem Mann zum Verlassen des Zuges. Eine Maske wollte der 32-Jährige jedoch trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizisten nicht aufsetzen. Sie leiteten ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung und ein Strafverfahren wegen Beförderungserschleichung ein. Der Maskenmuffel erhielt anschließend noch einen Platzverweis für den Hauptbahnhof.

Auffällig wurde auch eine 35-jährige Dortmunderin am Samstagmorgen im Dortmunder Hauptbahnhof, welche ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs war. Während der Kontrolle flüchtete sie dann plötzlich in Richtung der Nordstadt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren gegen sie ein.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Am Samstagabend trafen Polizisten dann in einem Intercity von Hagen nach Bonn auf einen 47-jährigen Bonner, der ebenfalls ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs war. Er zeigte den Beamten daraufhin ein Attest, welches er vermutlich aus dem Internet heruntergeladen hatte. Die Polizisten stellten dieses anschließend sicher und leiteten ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung sowie ein Strafverfahren wegen Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse ein.

Mann greift Bahnmitarbeiter an

Besonders erwähnenswert ist auch der Vorfall eines 22-Jährigen, den Bahnmitarbeiter am Sonntagmorgen ohne Mund-Nasen-Schutz im Dortmunder Hauptbahnhof antraffen. Sie wiesen ihn auf die Maskenpflicht hin, woraufhin der Mann sich allerdings uneinsichtig zeigte und sich weigerte, eine Maske aufzusetzen. Deshalb sollte er den Bahnhof verlassen, doch auch das wollte er nicht. Er schleuderte den Bahnmitarbeitern sein mitgeführtes Essen entgegen und soll sie sogar mit Faustschlägen angegriffen haben.

Den Bahnmitarbeitern gelang es daraufhin, den Dortmunder zu überwältigen und der Polizei zu übergeben. Die Polizisten leiteten schließlich ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 22-Jährigen ein.

Insgesamt musste die Polizei 18 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung in den Hauptbahnhöfen Dortmund, Essen, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Hagen und Mülheim an der Ruhr einleiten. (nk)