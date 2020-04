NRW: Ein Mann in Köln soll nach einem Streit mit seiner Frau ihr Auto angezündet haben.

NRW: Mann zündet Auto seiner Ehefrau an – dann wird es noch schlimmer

Köln. In der Nacht auf Freitag gegen 0.40 Uhr alarmierte eine 35-jährige Frau in Köln (NRW) die Polizei. Ihr Mann (42) soll nach einem Streit die Wohnung im Stadteil Holweide verlassen und ihr davor geparktes Auto in Brand gesteckt haben.

Das Feuer beschädigte zudem noch drei danebenstehende Autos, zwei davon brannten komplett aus.

NRW: Mann zündet Auto seiner Ehefrau an – die Polizei findet noch mehr heraus

Wie die Ermittlungen der Polizei Köln ergaben, hatte der Verdächtige nach dem Streit Treibstoff an einer nahegelegenen Tankstelle gekauft. Dann kehrte er zu dem Auto seiner Frau zurück und legte dort den Brand. Mit einem schwarzen Mercedes-Minivan floh er vom Tatort.

Doch die Beamten konnten den 42-Jährigen später im Bereich Höhenfelder See festnehmen. Dort gestand der Mann die Brandstiftung und wurde anschließend einem Alkoholtest unterzogen. Das Ergebnis: 1,7 Promille. Zudem spricht die Polizei Köln in ihrem Bericht noch von erheblichem Medikamenteneinfluss.

Seinen Van und den Führerschein ist der 42-Jährige los. Gegen ihn wird nun wegen des dringenden Verdachts der Brandstiftung und der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Das zuständige Kriminalkommissariat 13 will den Mann einem Haftrichter vorführen. (at)