NRW: Mann zieht sich vor Kindern aus - doch mit IHM hat er nicht gerechnet

Herne. Ekelhaft was dieser Mann aus NRW vor den Mädchen tut!

Am Dienstagabend trafen sich zwei Mädchen (12,16) am Berliner Platz in Herne. Vor dem Kino werden sie von einem 22-jährigen Mann schamlos überrascht. Ein Passant reagiert sofort!

NRW: Mann zieht sich vor Kindern aus

Damit hatten die Kinder bestimmt nicht gerechnet! Der Herner zog gegen 19.30 Uhr seine Hose vor den Minderjährigen runter und nahm sogar sexuelle Handlungen an sich vor, berichtet die Polizei Bochum. Das muss die 12- und 16-jährigen Mädchen ziemlich schockiert haben!

Das ist Herne:

Großstadt im Ruhrgebiet, NRW

hat mehr als 150.000 Einwohner

das Wappen ist Gold-Schwarz und zeigt ein springendes Pferd

Oberbürgermeister (seit 2015) ist Frank Dudda (SPD)

Zum Glück beobachtete ein couragierter Passant das Geschehen und griff in die Situation ein. Die Polizei wurde alarmiert. Der Fußgänger hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Passant hilft Mädchen aus der Situation

Der 22-Jährige ist laut Angaben bereits Polizeibekannt. Er habe augenscheinlich unter irgendwelchen Drogen gestanden und wurde vorläufig festgenommen.

Der Herner wurde nach Abschluss der Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Bochumer Kriminalkommissariat würden noch andauern.