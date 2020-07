NRW: Mann will sich nach Wespenstich rächen – dann nimmt das Unheil seinen Lauf

Erst hatte er kein Glück und dann kam auch noch Pech hinzu, sagte Ex-BVB-Stürmer Jürgen „Kobra“ Wegmann mal nach einem Spiel.

So dürfte sich auch ein älterer Herr am Freitagabend in Solingen (NRW) gefühlt haben. Der Mann war von einer Wespe gestochen worden.

NRW: Mann will sich nach Wespenstich rächen, dann nimmt das Unheil seinen Lauf

Um sich zu rächen, wollte er die Wespe samt ihrem Nest anzünden. Doch anstatt der Wespe fing die neben ihm stehende Gartenlaube an zu brennen.

Das hilft bei einem Wespenstich

Um Schmerzen oder einen Juckreiz zu lindern, hilft Kühlen mit einem Kühlpad oder Eiswürfeln.

Eine halbe Zwiebel auf der Einstichstelle wirkt kühlend und enzündungshemmend.

Auch ein Umschlag mit kaltem Essig kühlt und neutralisiert das Gift.

Spezielle Gels oder Stichheiler aus der Apotheke lindern die Schmerzen und die Schwellung.

Ist kein Hilfsmittel zur Hand, tut es auch Speichel - am besten mit Zucker vermischt.

Nach kurzer Zeit stand die Gartenlaube in Vollbrand. Das Feuer breitete sich auch auf die Hecke aus. Der ältere Mann wurde dabei leicht verletzt.

In Solingen geriet eine Laube in Brand. Foto: Gianni Gattus

Feuerwehr kann Brand unter Kontrolle bringen

Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Wegen des Einsatzes kam es im Bereich der Frankenstraße zu Verkehrsbehinderungen. (ms)