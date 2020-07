In NRW hat ein Gast mit dem Taxifahrer Streit angefangen – dieser endete brutal.

NRW: Mann will ins Taxi steigen – doch als der Fahrer DAS fordert, sieht er rot

Auch wenn die Atemschutzmaske wegen der Corona-Pandemie mittlerweile zum Alltag gehört, sorgt das kleine Stück Stoff immer wieder für Zoff. So auch am Wochenende in Bielefeld (NRW) – dort kam es zu einem heftigen Streit zwischen einem Taxifahrer und Fahrgästen.

NRW: Männer wollen ohne Maske ins Taxi

Zwei Männer wollten am Samstagabend im Bereich der Kreuzung Berlinerstraße/Hauptstraße in Bielefeld-Brackwede (NRW) in ein Taxi steigen – allerdings ohne Atemschutzmaske.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Der 56-jährige Taxifahrer forderte die Gäste deshalb dazu auf, sich eine Schutzmaske anzulegen, bevor er losfährt. Weil sich die Männer weigerten, warf sie der Fahrer aus seinem Taxi.

NRW: Mann greift Taxifahrer an

Daraufhin rasten die Männer aus: Sie verließen erst widerwillig das Taxi, beleidigten den Fahrer dabei. Außerhalb des Wagens schlug einer der Männer dem Taxifahrer plötzlich mit der Faust ins Gesicht – dann flohen beide in Richtung Treppenplatz.

Der Taxifahrer wurde durch den Schlag schwer im Augenbereich verletzt, fuhr nach der Erstattung einer Anzeige ins Krankenhaus.

Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen nicht mehr ausfindig machen, suchen jetzt öffentlich nach ihnen.

Demnach sollen beide zwischen 35 und 40 Jahren alt gewesen sein, sie könnten aus Osteuropa stammen. Der Mann, der den Taxifahrer schlug, war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank, außerdem hatte er eine Glatze.

Er trug ein blaues T-Shirt und eine blaue Jeanshose. Sein Begleiter war etwa 1,75 Meter groß und füllig, er trug ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose.

Zeugenhinweise an die Polizei Bielefeld (NRW) unter 0521 / 545-0. (kv)