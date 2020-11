NRW: Mann schießt auf Schwager – was sein Vater dann tut, macht sprachlos

Moers. Brutaler Vorfall in NRW!

Am Freitagabend ist es zu einem Familienstreit in Moers gekommen. Drei Verwandte griffen sich körperlich an, dann schoss ein junger Mann auf seinen Schwager. Was der Vater des Schützen anschließend tat, macht einfach sprachlos.

NRW: Mann schießt auf Schwager, dann geht auch noch der Vater auf ihn los

Gegen 21.50 Uhr kam es zu einem Familienstreit vor dem Bethanien-Krankenhaus in Moers (NRW), dann kam es zu brutalen Szenen. Im Laufe einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen, dessen Vater (48) sowie dessen Schwager (28) zückte der 25-jährige Mann plötzlich eine Waffe und schoss auf seinen Schwager. Das teilte die Polizei am Samstagnachmittag in einer Polizeimeldung mit.

Das Opfer wurde dabei am Oberschenkel getroffen. Dann soll auch der Vater des Schützen den 28-Jährigen brutal angegriffen haben: Er soll mit einem Baseballschläger auf den schwerverletzten 28-Jährigen eingeschlagen haben. Der schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzte Moerser kam daraufhin zur stationären Behandlung direkt in das Krankenhaus.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen und seinen Vater festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve sollten beide Männer am Samstag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Mordkommission der Polizei nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat auf. (nk)