NRW: Mann wird im Rhein von Schiff zerquetscht – tot

Köln. Tragischer Unfall in Köln (NRW): Ein Mann (60) wurde von einem Schiff zerquetscht. Ein niederländisches Tankmotorschiff wollte am Dienstag gegen 18.15 Uhr in Köln-Mülheim anlegen. Plötzlich der Horror-Unfall...

NRW: Schiffer stirbt im Krankenhaus

Ein Binnenschiffer stürzte in den Rhein. Dabei geriet er zwischen das Schiff und der Kaimauer. Sofort kam ein Rettungswagen. Später die traurige Nachricht: Der Mann starb an seinen Verletzungen. Die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Er starb im Krankenhaus.

Warum es zu dem Horror-Unfall kam, ist unklar. Am Rhein in NRW übernahm die Wasserschutzpolizei die Unfallaufnahme. Nun befasst sich die Kripo Köln mit dem Fall und leitet die weiteren Ermittlungen.

