NRW: Mann stirbt – weil Feuerwehrleute einen dramatischen Fehler machten

In NRW kam es zu einer fatalen Fehlentscheidung durch zwei Feuerwehrmänner. (Symbolfoto)

Hagen. Fatale Fehleinschätzung in Hagen (NRW)! Weil zwei Feuerleute in der Leitstelle den Gesundheitszustand eines Mannes falsch beurteilten, war der Mann aus Hagen (NRW) nach kurzer Zeit tot. Jetzt wurde den beiden Feuerwehrmännern der Prozess gemacht. Darüber berichtet die WAZ.

NRW: Mann starb, weil Notarzt nicht kam

Es passierte vor knapp zwei Jahren in Hagen (NRW). Vassilios Galasoulas ist alleine zu Hause, ihm ist schwindelig, er kriegt plötzlich keine Luft mehr – und wählt den Notruf.

Das Unfassbare passiert: Einer der beiden Männer, die in dem Moment in der Leitstelle sitzen, befindet, das sei „nichts für die Notfallrettung“.

Galasoulas soll sich an seinen Hausarzt wenden. Zu dem Zeitpunkt ist es 12.14 Uhr – knapp drei Stunden später ist der 50-Jährige tot. Das berichtet die „Waz“.

Feuerwehrmänner wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Sogar die Sprechstundenhilfe des Hausarztes ruft zwischenzeitlich in der Leitstelle an, hat den anderen der beiden Angeklagten am Telefon. Der schätzt die gefährliche Lage ebenfalls falsch ein, ordert einen Krankentransporter, „wenn der nächste frei ist.“

Als um 13.36 Uhr der Krankentransport ohne Notarzt eintrifft, ist Vassilios Galasoulas bereits zusammengebrochen, muss reanimiert werden, so die „Waz“.

Die Hilfe kam zu spät – und die Zuständigen der Leitstelle mussten sich am Montag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Hagen verantworten.

Verfahren wurde eingestellt

Das Ergebnis der vierstündigen Sitzung: Das Verfahren gegen beide Männer wird gegen die Zahlung einer Geldauflage von jeweils 3000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung eingestellt.

Nachdem mehrere Zeugen und auch ein medizinischer Sachverständiger gehört wurden, kam das Gericht zu der Einschätzung, dass die Schwere der Schuld der Angeklagten nur sehr gering ist, so ein Sprecher des Amtsgerichts Hagen zu DER WESTEN.

Daher wurde das Verfahren nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung eingestellt.

Chrissavgi Michalakidou, die Ehefrau des Verstorbenen, war als Nebenklägerin aufgetreten und mit der Einstellung einverstanden.