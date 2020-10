NRW: Mann stirbt während eines Polizeieinsatzes – jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sechs Beamte

Zu einem tragischen Vorfall kam es am Montag bei einem Polizeieinsatz in Leichlingen (NRW).

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln (NRW) gemeinsam mitteilten, sei ein 54-Jähriger Mann während eines Polizeieinsatzes verstorben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sechs beteiligte Polizisten.

NRW: Mann stirbt während eines Polizeieinsatz

Polizisten der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer-Kreis waren am Montag gegen 4.45 Uhr bei einem Einsatz in einer Wohnung in Leichlingen eingetroffen.

Vor Ort habe ein 54-Jähriger auf seiner Schwester gehockt und sie massiv gewürgt. Nachdem die Beamten den Mann von der Frau getrennt haben und ihn nach draußen brachten, hätte er nach jetzigem Ermittlungsstand massiven Widerstand geleistet, so die Behörden weiter.

NRW: 54-Jähriger erleidet Herzinfarkt

Deswegen hätten die Polizisten ihn „schlussendlich am Boden kurzfristig in Bauchlage fixierten." In dieser Position „soll er reanimationspflichtig geworden sein.“ Trotz der Versuche eines herbeigerufenen Notarztes sei der Mann noch am Einsatzort verstorben.

Bei der Obduktion des Leichnams des 54-Jährigen hätten sich Hinweise darauf ergeben, „dass der eingetretene Herzstillstand auf die Fixierung des Mannes in Bauchlage zurückzuführen sein könnte.“

NRW: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Polizisten

Aufgrund dieser Tatsache habe die Staatsanwaltschaft ein „Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge“ gegen sechs Polizisten eingeleitet.

Die Schwester des Verstorbenen sei noch am Einsatzort von einem Rechtsmediziner untersucht worden. Dieser habe festgestellt, „dass sie sich durch die Gewaltanwendung ihres Bruders kurzzeitig in akuter Lebensgefahr befunden hatte.“ Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (gb)