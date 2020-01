NRW: Mann sperrt sich aus – dann trifft er eine dämliche Entscheidung

Ein Mann in NRW hatte eine dumme Idee, um wieder in seine verschlossene Wohnung zu kommen. (Symbolbild)

Iserlohn. Dreiste Aktion aus eigener Dummheit! Ein Mann in NRW sperrt sich Donnerstag versehentlich aus seiner Wohnung aus – um das Geld für den Schlüsseldienst zu sparen, greift er zu einer unverschämten Lüge.

NRW: Diesen dummen Fehler begeht der Mann

Der 22-Jährige wendet sich an die Feuerwehr, behauptet, der Herd in seiner Küche sei noch an. Deshalb müssten die Einsatzkräfte sofort kommen, um die Wohnungstür zu öffnen.

Natürlich rückt die Feuerwehr zügig an, stellt dann vor Ort bitter fest: Der Herd des Mannes ist aus!

NRW: Das erwartet den Betrüger

Auch ohne Schlüsseldienst erhält der Lügner jetzt wohl seine Quittung: Wegen des Missbrauchs von Notrufen gibt’s eine Anzeige durch die Polizei.

Außerdem muss der Iserlohner mit einer Freiheitsstrafe (bis zu einem Jahr) oder einer Geldstrafe rechnen. Die Rechnung bei einem Schlüsseldienst zu begleichen, wäre die deutlich günstigere Variante gewesen. (kv)