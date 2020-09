NRW: Mann seit 7 Wochen vermisst - an Tankstelle verliert sich seine Spur

In NRW bittet die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises nun erneut um die Mithilfe der Bevölkerung.

Seit bereits sieben Wochen wird ein 57-jähriger Mann aus Burscheid (NRW) vermisst. Noch immer fehlt jede Spur.

NRW: Mann seit 7 Wochen vermisst - es fehlt noch immer jede Spur

Bereits am 6. August hatte die Polizei RheinBerg um Mithilfe bei der Suche nach dem 57-jährigen Karsten H. aus Burscheid gebeten. Doch bislang war dies ohne Erfolg geblieben.

Karsten H. verließ am frühen Morgen des 4. Augusts das Haus und seine Familie in der Königsberger Straße in Burscheid.

Foto: Polizei

Letztmalig gesehen wurde er gegen 8 Uhr in Leichlingen an einer Tankstelle. An seiner Arbeitsstelle in Solingen kam er an diesem Tag nicht wie geplant an. Seitdem fehlt jede Spur von Karsten H.

Der Mann soll mit einem grauen Nissan Tiida unterwegs sein. Das Kennzeichen des Wagens lautet GL-BL-8557

Foto: Polizei

So beschreibt die Polizei die Person:

Der Vermisste ist zirka 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur

er hat kurze bis gar keine Haare

zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein rotes Polo-Hemd mit hellrotem Kragen, eine dunkle Hose und beige-graue Sandalen

vermutlich hat er Krücken dabei

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Karsten H. geben? Wurde er möglicherweise in den vergangenen sieben Wochen gesehen? Wenn ja, wo? Wer hat möglicherweise den Pkw des Vermissten gesehen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer: 02202-205-0 oder auch an jeder Polizeidienststelle mitgeteilt werden. (pg)