Am Monatgabend schlich sich ein Mann in ein Seniorenheim in NRW ein. (Symbolbild)

NRW: Mann schleicht sich in Seniorenheim – entsetzlich, was er dort anrichtet

Am Monatgabend hat sich ein Mann in ein Seniorenheim in NRW eingeschlichen, er hatte offenbar nichts Gutes im Sinn. In dem Pflegeheim „Auf dem Graben“ in Recklinghausen hatte das aufmerksame Personal den unerwünschten Gast angetroffen und dem Haus verwiesen.

NRW: Mann schleicht sich in Seniorenheim

Doch da war es offenbar schon zu spät: In zwei Zimmern vermissten die Bewohnern ihre Geldbörsen und ihren Schmuck, berichtet die Polizei Recklinghausen.

Der Mann wird nun verdächtigt, die kostbaren Gegenstände gestohlen zu haben. Doch wie konnte der Unbekannte überhaupt in das Altenheim gelangen? Über eine Hintertür hatte er sich vermutlich Zutritt verschafft.

So wird der Mann beschrieben:

ca. 35 Jahre alt

normale Figur

schwarzes, krauses, volles Haar

Drei-Tage-Bart

Hast du vielleicht etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen über die Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.